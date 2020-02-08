Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Hatay'da ziyaretlerde bulundu

08.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:59

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'da tarihi Uzun Çarşı'yı gezdi, kentteki müzeleri ziyaret etti.

Ersoy, ziyaretleri kapsamında tarihi Uzun Çarşı'yı gezerek esnafla sohbet etti. Ersoy'a burada künefe ikramında bulunuldu.

Tıbbi Aromatik Bitkiler Müzesi'ni de ziyaret eden Ersoy, müze hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ersoy, daha sonra Hatay Arkeoloji Müzesi'ni gezdi.

Ersoy, gezi sonrası müzede yaptığı açıklamada, 2020 yılının "Türk Mutfağı Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlattı.

UNESCO'dan tescilli 3 şehrin bulunduğunu belirten Ersoy, "Biri Gaziantep, ikincisi Hatay, üçüncüsü de Afyonkarahisar. Basın mensuplarımızla Hatay'a 'Türk Mutfağı Yılı' çerçevesinde bir ziyaret düzenledik. Buranın tescilli ürünleri var. Hem vekillerimiz hem belediye başkanlarımızla buradaki tescilli ürün sayısını nasıl arttırabiliriz, buranın mutfağını daha çok nasıl tanıtırız bunlarla ilgili görüşmeler yapıyoruz." diye konuştu.

Gastronomi ve Türk mutfağı diye bakıldığında sadece lezzetin algılanmaması gerektiğini vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Türk mutfağından ve gastronomiden bir gelir elde etmek istiyorsanız bunun dörtlü bir bacağı var. Önce ürün tedariğinin, malzeme tedariğinin markalaşması ve standardize edilmesi gerekiyor. Daha sonrasında nitelikli şefler ön plana çıkıyor tabii ki o lezzeti vermek açısından. Sonra bunların sunulacağı mutfaklar ve bununla birlikte de ortamın oluşması gerekiyor. Bu dördünü bir araya getirdiğiniz zaman gastronomiyi bir ekonomiye çevirebiliyorsunuz, bir gelir elde ediyorsunuz."

Bu bağlamda Türkiye'nin daha katetmesi gereken yol bulunduğunu ifade eden Ersoy, Türkiye'nin gastronomi gelirinin, konaklama kazamının yarısı kadar olduğunu, bunların eşit olması gerektiğini ifade etti.

Bakan Ersoy'un daha sonra Hatay Valiliğine yaptığı ziyaret, Valilik Şeref Defteri'nin imzalanmasından sonra basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA