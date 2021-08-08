Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Halkımızdan tek isteğimiz normalleşme süreci gereği (yangından etkilenen merkezlerde) yemek yemeleri, tatil...
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Halkımızdan tek isteğimiz normalleşme süreci gereği (yangından etkilenen merkezlerde) yemek yemeleri, tatil...

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Halkımızdan tek isteğimiz normalleşme süreci gereği (yangından etkilenen merkezlerde) yemek yemeleri, tatil...
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Halkımızdan tek isteğimiz normalleşme süreci gereği (yangından etkilenen merkezlerde) yemek yemeleri, tatil planlarını buralarda yapmalarıdır"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Halkımızdan tek isteğimiz normalleşme süreci gereği (yangından etkilenen merkezlerde) yemek yemeleri, tatil planlarını buralarda yapmalarıdır"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 'Havalimanlarındaki varışlarda hızlı bir artış tekrar başladı.
Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Havalimanlarındaki varışlarda hızlı bir artış tekrar başladı.
Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Yangın sırasında geçici iptaller oluyor ama rezervasyonlar akmaya devam ediyor.'
Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Yangın sırasında geçici iptaller oluyor ama rezervasyonlar akmaya devam ediyor."
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Halkımızdan tek isteğimiz normalleşme süreci gereği (yangından etkilenen merkezlerde) yemek yemeleri, tatil... - Haberler
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