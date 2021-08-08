Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Halkımızdan tek isteğimiz normalleşme süreci gereği (yangından etkilenen merkezlerde) yemek yemeleri, tatil...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Halkımızdan tek isteğimiz normalleşme süreci gereği (yangından etkilenen merkezlerde) yemek yemeleri, tatil planlarını buralarda yapmalarıdır"
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Halkımızdan tek isteğimiz normalleşme süreci gereği (yangından etkilenen merkezlerde) yemek yemeleri, tatil planlarını buralarda yapmalarıdır"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız