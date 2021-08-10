Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Gökçeada'daki tarihi kiliselerden çalınan ikonaların teslim töreninde konuştu: (1)
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Gökçeada'daki tarihi kiliselerden çalınan ikonaların teslim töreninde konuştu: (1)

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Gökçeada'daki tarihi kiliselerden çalınan ikonaların teslim töreninde konuştu: (1)
Anadolu Ajansı / Cem Şan - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 4 bin 122 tarihi eserin ele geçirildiği "Anadolu" adı verilen operasyona ilişkin, "Ülkemize ait pek çok eserin yurt dışına kaçırılmadan yakalanmış olmasının yanında sınırlarımız dışına çıkarılarak müzayede evlerinde satılan çok sayıda eserin de...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 4 bin 122 tarihi eserin ele geçirildiği "Anadolu" adı verilen operasyona ilişkin, "Ülkemize ait pek çok eserin yurt dışına kaçırılmadan yakalanmış olmasının yanında sınırlarımız dışına çıkarılarak müzayede evlerinde satılan çok sayıda eserin de tespiti yapılmıştır. Bunların ülkemize iadesine yönelik gerekli girişimleri de ilgili kurumlarımızla koordineli olarak gerçekleştireceğiz." dedi.

Ersoy, 2007'de Gökçeada'daki tarihi kiliselerden çalınan ikonaların Fener Rum Patriği Bartholomeos'a teslim edilmesi amacıyla Troya Müzesi'nde düzenlenen törende değerlendirmelerde bulundu.

Kültür varlıklarının korunması ve kaçakçılığın önlenmesinde yeni bir başarıya daha ulaştıklarını belirten Ersoy, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca uzun süredir titizlikle yürütülen, Bakanlık olarak uzman desteği sağladıkları "Anadolu" adlı operasyonun ilk sonuçlarını vermeye başladığını vurguladı.

Bunun, Cumhuriyet tarihinin "suçtan elde edilen gelire" yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olduğunu anlatan Ersoy, "Eş zamanlı olarak Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye'de gerçekleştirilmiş olup, toplam 4 bin 122 tarihi eser ele geçirilmiştir. Ülkemize ait pek çok eserin yurt dışına kaçırılmadan yakalanmış olmasının yanında sınırlarımız dışına çıkarılarak müzayede evlerinde satılan çok sayıda eserin de tespiti yapılmıştır. Bunların ülkemize iadesine yönelik gerekli girişimleri de ilgili kurumlarımızla koordineli olarak gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Operasyonun, Türkiye'nin bütün imkanlarıyla topraklarındaki kültürel mirasa nasıl sahip çıktığını ve bunlara yönelik suçlarla mücadeledeki kararlılığını tüm dünyanın gözleri önüne serdiğine dikkati çeken Ersoy, "Başta İçişleri Bakanı'mıza, operasyonu gerçekleştiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımıza ve bu operasyona uzmanlıkları ile katkı sağlamış olan çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Mücadelemizden ve kararlılığımızdan asla ödün vermeyeceğimizi bir kez daha belirtiyorum." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Gökçeada'daki tarihi kiliselerden çalınan ikonaların teslim töreninde konuştu: (1) - Haberler
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