Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Giresun'a Geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Giresun'a geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Giresun'a geldi.

Havayoluyla 1 Temmuz Perşembe günü Giresun'a gelen Bakan Ersoy, Ordu-Giresun Havalimanında Vali Enver Ünlü, Ordu Valisi Tuncay Sonel ve protokol tarafından karşılandı.

Havalimanındaki karşılamanın ardından Giresun Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Ersoy için Valilik Protokol Girişinde düzenlenen karşılama töreninde Halk oyunları gösterisi yapıldı. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Ersoy'a Vali Enver Ünlü tarafından Görele Kemençesi hediye edildi.

Vali Ünlü, Bakan Ersoy'un Giresun Valilik ziyareti ile ilgili yaptığı paylaşımda "Bir dizi programlara katılmak üzere ilimize teşrif eden Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u Ordu-Giresun Havalimanında karşıladık. Tarih, kültür, turizm ve lezzet şehri Giresun'umuza hoş geldiniz Sayın Bakanım. Sayın Bakınımızı Valiliğimizde ağırlayarak çalışmalarımızdan ve projelerimizden bahsettik. Sayın Bakanımıza ilgi ve desteklerinden dolayı müteşekkiriz" dedi.

Bakan Ersoy'un Valilik ziyareti sırasında; Giresun Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı, İl Protokolü ve ilgili birim sorumluları de hazır bulundu.

Valilik ziyaretinin ardından programda yer alan ziyaret ve incelemelere devam etmek üzere Valilik Makamından ayrılan Bakan Ersoy, Giresun Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra sırasıyla; Giresun Kalesi ve Gedikkaya mevkinde incelemelerde bulunduktan sonra, Giresun Liman Sahasında düzenlenecek olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Programı'na katılarak Deniz Şehitleri İçin denize çelenk bırakacak.

Bakan Ersoy'un Giresun ziyareti Karadenizi'n tek yaşanılabilir adası olan Giresun Adası'nda gerçekleştireceği inceleme ile sona erecek.

Bir dizi programlara katılmak üzere ilimize teşrif eden Kültür ve Turizm Bakanımız Sn. @MehmetNuriErsoy'u Ordu-Giresun Havalimanında karşıladık.

Tarih, kültür, turizm ve lezzet şehri #Giresun'umuza hoş geldiniz Sayın Bakanım. pic. twitter. com/iDnxYBwIWd

— Enver Ünlü (@valiunlu) July 1, 2021 Kültür ve Turizm Bakanımız Sn. @MehmetNuriErsoy'u Valiliğimizde ağırlayarak çalışmalarımızdan ve projelerimizden bahsettik.

Sayın Bakanımıza ilgi ve desteklerinden dolayı müteşekkiriz. pic. twitter. com/cp1SMscU72

— Enver Ünlü (@valiunlu) July 1, 202

Kaynak: Habermetre