Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Gaziantep'te Müzeleri Gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'in bazı tarihi ve turist mekanlarında incelemelerde bulundu.

ABD'den Gaziantep'e getirilen "Çingene Kızı" mozaiği ile birlikte 12 eserin sergileneceği Zeugma Mozaik Müzesi'nde düzenlenen törene katılmak üzere Gaziantep'e gelen Bakan Ersoy, buradaki programın ardından Hamam Müzesi, Sanat Merkezi, Emine Göğüş Mutfak Müzesi ve Hışva Hanı'nı ziyaret etti.

Müzelerde sergilenen eserlerle ilgili yetkililerden bilgi alan Ersoy, daha sonra tarihi Bey Mahallesi'ni gezdi.

Bakan Ersoy'a, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekili Derya Bakbak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve diğer ilgililer de eşlik etti.