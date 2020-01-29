Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

29.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:10

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çin ile sınırlı kalan virüs salgını, Türkiye'nin turizmini olumsuz etkilemez." dedi.

Bakan Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi, soruları yanıtladı.

Ersoy, Bakanlığa geldiği günden beri sürdürülebilir politikalar oluşturmak ve sistem kurmak istediğini, çalışmalarını da bu yönde yaptığını söyledi.

Çin'deki virüs salgınıyla ilgili Türk vatandaşlarına yönelik Bakanlığa gelen herhangi konu olmadığını belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"Kış mevsimindeyiz ve gribal enfeksiyonların yoğun yaşadığı bir dönemdeyiz. Turizm bir algı operasyonu. Ne kadar iyi algı yönetirseniz, turizmde o kadar başarılı sonuçlar alırsınız. Basından bir ricam var. Sağlık Bakanlığı ile birebir çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı dikkatli şekilde bu virüsü takip ediyor. Ama birkaç gündür şüpheli vakalar, son dakika olarak, flaş haber veriliyor. Turizm sektörü bunlardan gerçekten olumsuz etkilenir. Bizde en ufak bir zafiyet yok. Bu şüpheli vakaların başka rahatsızlıkları olduğu görülüyor. 'Virüs alarmı' diye vurgulayıp yurt dışına yanlış bir algı yaratırsak ekonomimiz başta olmak üzere turizme çok zarar veririz, kalıcı zarar veririz. Bakanlık yeterince şeffaf. Sağlık Bakanlığının bir tespiti olursa bunu açıklayacak."

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün turizm sektöründeki hareketliliği etkileyip etkilemeyeceği sorusuna Ersoy, şu yanıtı verdi:

"Global krizlerin tamamı stratejileri etkiler. Güney Asya'dan bize gelen trafik, bizim diğer noktalardan aldığımız potansiyelin Uzak Asya'ya olan trafiği gibi pek çok etkenler var. Bunları gün gün, arka arka takip ediyoruz. Eylem planları hazırlıyoruz. Gerçekleşmeler oldukça biz de sırayla eylem planlarımızı devreye alacağız. Şu anda 14 günlük bir süresi var virüsün. Bu süreyi doldurmadan ve Dünya Sağlık Örgütünün açıklaması netleşmeden aktif bir eylem planına geçmek doğru olmaz. İzlemedeyiz, bizi endişelendirecek bir durum yok."

"Nerelere sıçrar, nerelere etki yapar bunları konuşmak için erken"

Çin'deki virüs salgınının turizmi etkilemeyeceğini, net bir şey söylemek için erken olduğunu kaydeden Ersoy, "Çin ile ilgili büyüme beklentimiz var. En kötü bu büyüme beklentisini etkiler. Toplam Türkiye turizm kapasitesinde büyük bir ölçüt değil. Çinlilerin nasıl reaksiyon göstereceğini bilmiyoruz. 2019'da 450 bine yakın Çinli ziyaretçimiz vardı. Bu sene böyle bir büyüme bekliyorduk. O büyüme gerçekleşmez. Türkiye'nin turist profilinde çok etkili bir sayı değil. Nerelere sıçrar, nerelere etki yapar bunları konuşmak için erken." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, "Çin ile sınırlı kalan virüs salgını, Türkiye'nin turizmini, 2020 turizm hedeflerini etkilemez. Çin pazarı bizim için önemli, burada bir gelişim bekliyoruz ama 58 milyon turist hedefimizi gördüğümüz zaman sonucu çok çok değiştirecek bir şey olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Eserlerin zimmetlenmesi düzenlemesinde değişiklik

Gaziantep'te bir müze çalışanının intiharıyla ilgili iddiaların hatırlatılması üzerine Ersoy, "Kısmi açıklama yapmak doğru değil. Hassas şekilde takip ediyoruz, sonunda da şeffaf olacağız. Şu anda aşama aşama bir yorum yapmak doğru olmaz. En kısa zamanda sonuçlandıracağız ve sizlerle de paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Müze yönetmeliğinde eserlerin arkeologlara zimmetlenmesi konusunda değişiklik yapılmasının gündemlerinde olduğunu anlatan Ersoy, eserlerin üst seviyede birine zimmetlenmesinin daha doğru olacağını belirtti.

"Depremle ilgili büyük bir sıkıntı yok"

Manisa ile Elazığ'da yaşanan depremlerin tarihi yapılara zarar verip vermediği sorusu üzerine Ersoy, şunları kaydetti:

"Müzelerimizde ve kütüphanelerimizde tespit yaptık. Önemli bir şey yok. Onarılamayacak bir sıkıntı olmadı çok şükür. Sonuç olarak deprem olduktan sonrası önemli ama deprem olmadan önlem almak lazım. Başta İstanbul olmak üzere ihtiyaç duyulan yerlerde gerekli bütçeleri ayırıyoruz. Bunların sağlamlaştırılmasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'nin her yeri tarihi eser ve her yeri kültür. Yeryüzüne çıkarılmış kısmı yüzde 10. Yüzde 90'lık kısmı hala toprak altında. Deprem bölgesindeki tarihi yapılarda sıkıntı yok. Ufak tefek sıkıntılar var ama yıkım gerektirecek bir sıkıntı yok."

Define aramaya yeni müeyyideler

Bakan Ersoy, İstanbul'da olası depreme ilişkin çalışmalar yürüttüklerini, şiddetli depreme dayanıksız yapıları tespit ettiklerini vurgulayarak, "Yerinde güçlendirme yapılamayacak olanlarla ilgili taşıma çalışması planlanacak. İlk etapta yerinde güçlendirme, ikinci aşamada da daha sağlıklı bir yere kaydırılmasıyla ilgili çalışma yapacağız. Bütün eserlerle ilgili bir çalışma var." dedi.

Bir soru üzerine, define araştırmalarında şartları ağırlaştırdıklarını kaydeden Ersoy, "Yeni ilave müeyyideler getirdik, bundan sonra izinler çok daha zor verilecek. Define arama izni verseniz bir dert, vermeseniz ayrı bir dert. İzin vermezseniz kaçak kazıları teşvik etmiş olursunuz. Bu daha sıkıntılı bir durum. Aksi takdirde izin verirseniz de herkes arama yapmak istiyor. Binin üzerinde define arama izni verildi, bir şey bulamadılar. İzin vermezseniz her yeri delik deşik ederler." diye konuştu.

"Kaçakçılıkla Mücadele Başkanlığı kuruyoruz"

Ersoy, yurt dışına kaçırılan eserlerin sayısının sorulması üzerine, Türkiye'den yurt dışına kaçırılan 4 binin üzerinde eseri takip ettiklerini belirtti.

Bakan Ersoy, şunları söyledi:

"Bakanlığımızda Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi var. Bunu Kaçakçılıkla Mücadele Başkanlığına çeviriyoruz. Burada çalışan uzman sayısını üç kat artıracağız. Önemli olan, eserlerin yurt dışına çıkmasını engellenmek. Çıktıktan sonra eserleri getirmek çok uzun ve maliyetli bir süreç. İyi niyetli görüşmelerle getiriyoruz. Yurt dışına kaçırılan eserlerin tespiti ve Kaçakçılık Daire Başkanlığının kurulup etkin çalışması lazım. Çalışmaları başlattık ve kadrolarımızı oluşturacağız."

Yurt dışında Türkiye'ye yönelik olumsuz algı oluşturma çabalarının turizmi nasıl etkileyeceği sorusu üzerine Ersoy, yurt dışından editörleri, bloggerları düzenli olarak Türkiye'ye getirdiklerini ve onlara ülkeyi tanıttıklarını ifade etti.

Çalışmalarla olumsuz durumların zamanla düzeldiğini kaydeden Ersoy, "Türkiye güçlü ve etkili olmak istediği sürece rakipleri ve art niyetli kişilerin sayısı da artmış olacak. Biz de en etkili şekilde mücadele edeceğiz." dedi.

Geçen yıl Türkiye'ye gelen turist sayısının yaklaşık 52 milyon olduğuna işaret eden Ersoy, kesin verilerin gelecek hafta açıklanacağını söyledi.

Ersoy, 2023 Eylem Planı'na uygun şekilde çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Kaynak: AA