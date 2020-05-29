Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un Fethi'nin 567. yılı dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyaret etti.

29.05.2020 23:08 | Son Güncelleme: 29.05.2020 23:14

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un Fethi'nin 567. yılı dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyaret etti.

Bakan Ersoy ve beraberindekiler, sabah saatlerinde Fatih Camisi haziresinde bulunan türbeye gelerek dualar okudu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Ersoy, cami haziresinde bulunan Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın türbesini de ziyaret etti.

Türbe ziyaretine Bakan Ersoy'un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı da katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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