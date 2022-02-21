Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Dünya Rehberler Günü'nü kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizmine bilgisi, alın teri ve emeğiyle vazgeçilmez katkılar sunan rehberlerin Dünya Rehberler Günü'nü tebrik etti.

Bakan Ersoy, 21 Şubat Dünya Rehberler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, turizmin temelde daima doğru iletişime dayanan bir sektör olduğunu belirtti.

Tanıtımdan ağırlamaya kadar gerek hedef kitlenin tamamı gerekse birebir şahıslarla kurulan doğru iletişimin, turistin tercihlerini dolayısıyla başarının sürekliliğini belirleyen önemli bir etken olduğunu vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Rehberler iletişimin iki yönünü de kontrol edebilme potansiyelleri ile bu alandaki en önemli aktörlerdendir. Hem temsil ettikleri ülkenin ve turizm bölgesinin sözcüsü olmaları vesilesiyle hem de misafirlerimizin istek ve beklentilerinin en doğru şekilde karşılanmasını sağlayabilmek adına onların gözlerinden ziyareti değerlendirme ve yönlendirme kabiliyetleriyle turizm hareketinin her iki öznesine de hizmet verirler.

Rehberin kalite ve kabiliyeti bu hizmetin kalitesini, hizmetin kalitesi ise turizmin başarısını belirleyen ciddi bir faktördür. Böylesi kilit bir görevin bilincinde kendisini sürekli geliştirerek daima daha iyisini hedefleyen bir anlayışla Türkiye'nin turizmine bilgisi, alın teri ve emeğiyle vazgeçilmez katkılar sunan siz değerli rehberlerimize en kalbi şükranlarımı sunuyor, Dünya Rehberler Günü'nüzü kutluyorum."