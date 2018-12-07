Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na Ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti.

Ersoy, ATO Congresium'daki fuara gelişinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran tarafından karşılandı. ATO standına geçen Ersoy, burada Baran ile sohbet etti.

Savunma sanayi başta olmak üzere, sanayi, eğitim, tarım, iletişim, ulaşım ve sağlık sektörlerinde üretici veya tedarikçi olarak faaliyet gösteren yerli ve yabancı 250 firma veya temsilcinin katıldığı fuardaki stantları gezen Ersoy, yetkililerden bilgi aldı.

Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin stanttaki makineleri inceleyen Ersoy, yiyecek atıklarının organik komposta dönüşmesini sağlayan makineyi kendi cep telefonuyla görüntüledi.