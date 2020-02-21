Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Rehberler Günü mesajı Açıklaması

21.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:40

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk turizminin başarısında rehberlerin çok önemli ve kilit bir görevi yerine getirdiğini bildirdi.

Ersoy, Dünya Rehberler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye'nin rekorlarla geride bıraktığı bir yılın ardından, başarılarını başlangıç noktası kabul ettiğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Turizm, her paydaşıyla birbirini destekleyen ve tamamlayan parçalardan oluşan bir bütündür. Parçalar ne denli düzgün çalışır ve güçlü olursa bütün de elbette o kadar güçlü ve sağlam olacaktır. Bu bağlamda rehberlerimiz şüphesiz ki çok önemli ve kilit bir görevi yerine getirmektedirler."

Türkiye'nin turizm çalışmalarında rehberlerin önemine değinen Ersoy, şöyle devam etti:

"Ülkemizde ağırladığımız misafirlerimizin, Türkiye algısında, kültür ve tarihimize dair bilgi ve düşüncelerinde, beraberlerinde ülkelerine götürecekleri izlenim ve anılarında, rehberlerimizin bilgileriyle, iletişim becerileriyle bıraktıkları her pozitif etki ciddi bir kazanımdır."

Ersoy, mesajında, sorumluluğunun bilincinde, görevlerini hakkıyla yerine getiren fedakar rehberlere teşekkür ederek, "Dünya Rehberler Günü'nüzü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA