Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Pakdil için taziye mesajı

18.10.2019 16:11

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, fikir adamı ve edebiyatçı Nuri Pakdil'in vefatına ilişkin, "Aynı zamanda bir yayıncı olarak, edebiyatımıza yeni değerlerin kazandırılmasında öncü olan 'Kudüs Şairimiz' Nuri Pakdil, Türk edebiyatının en büyük insan zenginliklerinden biri olmuştur." değerlendirmesini yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Ersoy, edebiyatçı Nuri Pakdil'in vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Denemeler, oyunlar, şiirler, çeviriler, gezi kitapları… Nuri Pakdil öylesi derin bir düşünce dünyasına sahipti ki fikir ve duygularının yansımaları kaleminin ucundan bu denli zengin ve farklı türlere dönüşmüş, bizim düşüncelerimizi de yeni ufuklara taşıyan yollar inşa etmeyi başarmıştır." ifadesini kullandı.

Aynı zamanda bir yayıncı olarak, Türk edebiyatına yeni değerlerin kazandırılmasında öncü olan "Kudüs Şairi" Nuri Pakdil'in, Türk edebiyatının en büyük insan zenginliklerinden biri olduğunu belirten Ersoy, şu görüşlerini paylaştı:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile taltif ettiğimiz bu büyük düşünürün vefatı dolayısıyla derin bir üzüntü duymaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

Kaynak: AA