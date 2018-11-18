Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Öğrencilere Maaş Müjdesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, turizm liselerindeki stajyer maaşlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, "Hazırlıktan itibaren öğrenciye ödeme yapılacak. Hazırlıkta stajyer maaşı ile başlayacak. Hazırlıkta stajyer maaşı, lise 1'de stajyer maaşı çarpı 1.25 ve bu şekilde arttırılarak devam edecek" dedi.

"NİTELİKLİ TURİSTE YOĞUNLAŞMAK LAZIM"

CNN Türk'te yayınlanan bir programa konuk olan Ersoy, "Turizm benimle başlamış bir şey değil. 80'li yıllarda rahmet Özal'la başlamış bir hareket ve çok başarılı olmuş bir hareket. Ben de tam bu bağlamda yeni bir hareketin olmasını düşündüm. Şimdi bir değişiklik vakti. Nitelikli turiste yoğunlaşmak lazım" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy

ÖĞRENCİLERE DİL ÖĞRETİLECEK

Ersoy, "Nitelikli turizme geçiş yapmamız gerekiyor. Bu bağlamda yeni bir strateji oluşturmamız gerekiyor. Nitelikli turist istiyoruz demek kolay ama gerçekleştirmesi zor. İlk yapılması gereken insan kaynakları. Bu bazda Milli Eğitim Bakanımızla bir çalışma yaptık, turizm liselerinin kolej statüsüne getirilmesi için bir çalışma başlattık. Hazırlıkta İngilizceyi mecbur tutuyoruz. İlk senede de Rusçayı mecbur tutuyoruz. Kolejlerde öğrenciler üç lisan öğrenecek. 76 lise var ilk etapta 10 okulda bu eğitime geçilecek. Okulların dönüşümü 5 yıl sürecek" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE MAAŞ MÜJDESİ VERDİ

Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrenciler 20 Nisan 20 Ekim tarihinden eğitimini anlaşılan okullarda yapacak. İş birliği yapacak oteller öğrencilerin kalacağı lojmanlardan eğitim alacağı yerlere kadar destek verecek. Bu konuda görüş birliğine varıldı ve protokol imzalandı. 76 tane lise var 10 tane ile başlıyoruz bu meslek liseleri turizm kolejlerine dönüştüreceğiz. Bu durumu öğrenciler için de cazip hale getirmek için ödeme yapılacak. Hazırlıktan itibaren öğrenciye ödeme yapılacak. Hazırlıkta stajyer maaşı ile başlayacak. Hazırlıkta stajyer maaşı, lise 1'de stajyer maaşı çarpı 1.25 ve bu şekilde arttırılarak devam edecek."