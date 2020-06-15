Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Kemeraltı ve Agora" açıklaması Açıklaması
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Kemeraltı ve Agora" açıklaması Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi Kemeraltı Çarşısı ve Agora'nın UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesi için çalıştıklarını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan
15.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:56

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi Kemeraltı Çarşısı ve Agora'nın UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesi için çalıştıklarını bildirdi.

Ersoy, İzmir'deki temasları kapsamında, bir süre önce UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen İzmir Tarihi Kent Merkezi'ndeki Kemeraltı Çarşısı'nı ziyaret etti.

Daha sonra Smyrna Agora Antik Kenti'nde incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, yetkililerden bilgi aldı.

Ersoy, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ege Turizm Merkezleri-Çeşme Projesi kapsamında düzenli olarak kente geldiğini ve bugün de bu toplantı için İzmir'de bulunduğunu ifade etti.

Bu konuda İzmir Ticaret Odası, ilgili belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarına desteklerinden dolayı teşekkür eden Mehmet Nuri Ersoy, çok iyi niyetli bir şekilde projeye başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en şeffaf, en çevreye duyarlı, en koruma kullanma dengesi yüksek proje halinde sadece Türkiye'ye değil dünyaya örnek olmasını istiyoruz. Bu bağlamda odalarla da yakın ilişki içerisindeyiz, geniş katılımlı bir komisyon oluşturduk. İnşallah bundan sonra daha hızlı ilerleyeceğiz. Bu projeden elde edilecek gelirin büyük bir kısmını da öncelikli olarak Çeşme ve bu projenin altyapısında, sonrasında da Ege Bölgesi'nin altyapısında, bunda İzmir öncelikli olacak. Bu bağlamda da Kemaraltı ve Agora Meydanı'nı da gözlemlemek istedik. Çünkü Bakanlık olarak ilk etapta buraya destek vereceğiz. Bu projeden elde ettiğimiz gelirin bir kısmı buraya aktarılacak."

"El birliğiyle başaracağız"

Bakan Ersoy, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Kemeraltı ve Agora bölgesinin en kısa zamanda kalıcı listeye girmesi için çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kemeraltı ve Agora Bölgesi, UNESCO Miras Geçici Listesi'nde. İnşallah kalıcı listeye girmesi için de el birliğiyle çalışıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi de uğraşıyor, çabalarından dolayı onlara da teşekkür ediyoruz. Uzun yıllardır Kemeraltı'nın istenilen, özlenilen seviyeye gelmesi için kurulmuş olan gönüllülük esaslı Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret AŞ (TARKEM) var. Onu UNESCO Dünya Miras Listesi'nde Bakanlığın temsilcisi olarak da atadık. İnşallah hızlı bir şekilde eksikliklerini ve dosyasını tamamlayıp, yakın bir gelecekte Kemeraltı ve Agora'nın UNESCO Kalıcı Miras Listesi'ne girmesini el birliğiyle birlikte başaracağız. Ben İzmir Ticaret Odasına da teşekkür ediyorum. Odamız kent ile ilgili projelere tarafsız, objektif yaklaşıp, bize her türlü desteği veriyor. Bu tarz projelere el birliğiyle şeffaf ve iyi niyetli yaklaşılınca çok hızlı sonuç alınabiliyor."

Mehmet Nuri Ersoy'a ziyaretinde, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Karaçanta ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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