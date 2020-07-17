Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Ege Turizm Merkezi Çeşme etabına ilişkin açıklama Açıklaması
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Ege Turizm Merkezi Çeşme etabına ilişkin açıklama Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege Turizm Merkezi Çeşme etabına ilişkin "Ana sıkıntı olarak soru işaretleri de giderilmeye başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Ege Turizm Merkezi Çeşme etabına ilişkin açıklama Açıklaması
17.07.2020 18:59 | Son Güncelleme: 17.07.2020 19:08

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege Turizm Merkezi Çeşme etabına ilişkin "Ana sıkıntı olarak soru işaretleri de giderilmeye başladı. Bugün su ile ilgili çalışmayı tamamlamış olduk. Bölgenin su ihtiyaçlarının bölgenin doğal kaynaklarını bölgeye bırakarak Ozmoz Arıtma Sistemiyle maliyet hesaplamaları da çıktı." dedi.

Ersoy, İzmir Ticaret Odasında kentteki idareci ve yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilen Çeşme Projesi Su Yönetimi Toplantısı, Çeşme Projesi Ulaşım Çözümleri Toplantısı ve Turizm Konsept Grubu Toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ege Turizm Merkezleri Çeşme ve Didim etaplarından Çeşme etabı için düzenli olarak toplandıklarını anımsatan Ersoy, bugün 4'üncü toplantıyı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Projenin artık şekillenmeye başladığını anlatan Ersoy, şöyle konuştu:

"Ana sıkıntı olarak soru işaretleri de giderilmeye başladı. Bugün su ile ilgili çalışmayı tamamlamış olduk. Bölgenin su ihtiyaçlarının bölgenin doğal kaynaklarını bölgeye bırakarak Ozmoz Arıtma Sistemiyle maliyet hesaplamaları da çıktı. Bakanlık tarafından yapılan çalışmalarda bölgede emsal. Ege'de bu tarz çalışmalar yapan belediyelerin de verilerini alarak bir çalışma yaptık ve bizim tahsis gelirlerimizle çok rahat finanse edebileceğimiz ve işletme maliyeti olarak da Türkiye'deki diğer bölgelerdeki, yurt dışındaki diğer bölgelerdeki turizm rakipleriyle rekabet edecek ölçüde avantajlı fiyatlarla sorunu çözdük. Suyla ilgili bir sıkıntımız kalmadı aslında."

Ulaşımla ilgili kısımları da konuştuklarını ifade eden Ersoy, üniversitelerden de görüş aldıklarını aktardı.

Bakan Ersoy, gelecek hafta içinde üniversitelere yetki vereceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ulaşımla ilgili çözümleri oluşturmaları açısından. Onlarda da turizm profilini değiştireceğimiz için bu projeyle birlikte bölgenin atıl kapasitesini ön plana çıkaracağımız yani İzmir-Çeşme diye baktığımız zaman cuma ve pazar akşamı trafiği gündeme geliyor ama diğer tarihlere saatlere baktığımız zaman çok boş bir trafik var. Bu trafikleri kullanabileceğimiz bir turist profiline geçeceğimiz için onun da doğru bir planlama ile üniversite ve akademik çalışmalarla onu da sonuçlandırıp projenin ikinci aşamasını da tamamlamış olacağız."

"Bakanlık olarak buradan ciddi bir gelir elde edeceğiz"

Ersoy, projenin 3'üncü ve son aşamasının da en önemli aşaması olduğunu, projedeki belirtilen konseptlerin, proje alanına yansıtılması, planın oluşturulmasıyla ilgili kısımları tartıştıklarını söyledi.

Projedeki görev alacak kişilerin, mimarların, plancılar ve sosyal grupların isimlerinin netleşmeye başladığını belirten Ersoy, 1 hafta içinde tamamlayıp artık projenin plan aşamasını çalışmaya başlayacaklarını, bakanlık olarak ihalesini tamamlayacaklarını aktardı.

Ersoy, çözüm odaklı olduklarını ve daha önce oluşturulan platformun önerileri doğrultusunda sorunları çöze çöze gittiklerini aktardı.

Ağırlıklı olarak projede İzmir kökenli plancıları koyduklarını ifade eden Ersoy, "Biz bölge halkıyla el birliğiyle doğru bir proje yaratıyoruz. Bilgilenmesi gereken herkesi de bilgilendiriyoruz." dedi.

Bir gazetecinin su maliyetini sorması üzerine Ersoy, belediye suyundan ve Türkiye genelindeki turizm sularından da çok daha ucuz olacağını söyledi.

Başka bir gazetecinin de Çeşme Projesi'nin sekte uğraması halinde Kemeraltı ve Agora için nasıl bir yol izleneceğini sorması üzerine Ersoy, "Biz bakanlık olarak bütçemizden kaynak aktarıyoruz. Biz bakanlık olarak buradan ciddi bir geliri elde edeceğiz ki 2022 itibarıyla kasamıza girmeye başlayacak. Kemeraltı ve Agora projelerini hızlandıracağız. Kaynak sorunu kalmayacak. Bu tarz projelerde alt yapıdan kaynaklanan gelirleri bölgenin ihtiyaçları için kullandığımız için burada da en yakınındaki projeler bunlar olduğu için desteklemeye hazırız dedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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