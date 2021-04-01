Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a geçmiş olsun ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a yakın zamanda geçirmiş olduğu Covid-19 rahatsızlığı için geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Bakan Ersoy ziyaretinde, Başkan Erbaş'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, sıhhat ve afiyet diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bakan Ersoy'a teşekkür etti.

Ziyaret, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı