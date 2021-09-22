Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan BM'deki Göbeklitepe dikilitaşının replikası paylaşımı Açıklaması - Haberler
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan BM'deki Göbeklitepe dikilitaşının replikası paylaşımı Açıklaması

AA / Eda Özdener - Haberler | Güncel
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan BM'deki Göbeklitepe dikilitaşının replikası paylaşımı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Birleşmiş Milletler (BM) bahçesinde sergilenmeye başlanan Göbeklitepe'deki dikilitaşın replikasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Birleşmiş Milletler (BM) bahçesinde sergilenmeye başlanan Göbeklitepe'deki dikilitaşın replikasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle BM Yerleşkesi'nde sergilenmeye başlanan Göbeklitepe'deki P18 sütununun örneğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ziyaret ettiklerini belirtti. Bakan Ersoy, "Anadolu topraklarının tüm insanlık için önemini ortaya koyan Göbeklitepe'yi tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AA / Eda Özdener - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan BM'deki Göbeklitepe dikilitaşının replikası paylaşımı Açıklaması - Haberler
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