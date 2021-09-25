Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 26 Eylül Türk Dil Bayramı mesajı Açıklaması - Haberler
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 26 Eylül Türk Dil Bayramı mesajı Açıklaması

AA / Sefa Şahin - Haberler | Politika
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 26 Eylül Türk Dil Bayramı mesajı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ersoy, mesajında, Türk milletinin dünyanın en köklü, güçlü ve zengin dillerinden birine sahip olduğunu belirtti.

"Türkçe gerek edebi gerekse bilimsel ve sanatsal ifade gücüyle, sürekli üretme ve gelişme potansiyeliyle gönlünüzce açılabileceğiniz ama binbir kıyısıyla sonuna ulaşamayacağınız engin bir deniz gibidir." ifadesini kullanan Ersoy, Türkçenin sadece harf ve sözcüklerden ibaret olmadığının unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Ersoy, dilin, konuşmayı olduğu kadar konuşanını da tanımladığını, bir milletin özünü ve özgünlüğünü belirleyen en önemli değer olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Kelimeler hafızadır, aidiyettir, karakterdir. Tarihin başından bugüne ulaşan ve geleceğe doğru uzanmaya devam eden, zamanı ve geniş coğrafyaları birbirine bağlayan köklerimizdir. Hepimiz biliyoruz ki ne denli büyük ve görkemli de olsa kökleri kopan en ulu ağaçlar bile yıkılır ve bütünlüğünü kaybederek yavaş yavaş ortadan kaybolur. Kurucusu olduğumuz yüksek medeniyetin dününe sahip çıkmak ve korumak, bugününü daha da yükseltmek ve yüceltmek, bu yolda harcadığımız emeklerin ve vakfedilen ömürlerin birikimlerini ziyan olmadan geleceğe ulaştırmak istiyorsak Türkçeye sahip çıkmak zorundayız. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bu ağır sorumluluğu omuzlayabilecek bireyler olarak yetişmelerine özen göstereceğiz. İnanıyorum ki Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Dil Kurumunun kuruluş talimatını verirken bu bilinci teminat altına almanın gayreti içerisindeydi."

Atatürk'ün aziz hatırasını saygı ve rahmetle anarken ondan emanet alınan bilinç için gayret göstermeye ve aralıksız çalışmaya devam edeceklerini belirten Ersoy, "Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin Dil Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bilim insanlarımızdan edebiyatçılarımıza, sanatçılarımızdan eğitimcilerimize Türk diline hizmet etmiş ve etmekte olan herkese en kalbi şükranlarımı sunuyorum." açıklamasını yaptı.

AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 26 Eylül Türk Dil Bayramı mesajı Açıklaması - Haberler
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