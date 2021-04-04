Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan, 103 emekli amiralin açıklamasına tepki Açıklaması
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan, 103 emekli amiralin açıklamasına tepki Açıklaması

Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Politika
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan, 103 emekli amiralin açıklamasına tepki Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de vesayet döneminin artık bittiğini belirterek, "Milli iradeyi yok sayanlara aziz milletimiz ve temsilcileri asla geçit vermeyecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de vesayet döneminin artık bittiğini belirterek, "Milli iradeyi yok sayanlara aziz milletimiz ve temsilcileri asla geçit vermeyecek." ifadesini kullandı.

Twitter'dan yaptığı açıklamada, 103 emekli amiralin açıklamasına tepki gösteren Ersoy, "Ülkemizde vesayet dönemi artık bitti. Milli iradeyi yok sayanlara aziz milletimiz ve temsilcileri asla geçit vermeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bir internet sitesinde, 103 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan ve hazırlayanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan açıklamada, Montrö Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, basında ve sosyal medyada yer alan "kabul edilemez" nitelikteki bazı görüntülerin, üzüntü kaynağı olduğu vurgulanarak, "TSK ve Deniz Kuvvetlerini, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabaları" kınanmıştı.

Emekli amirallerin açıklamasında, "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir." ifadeleri yer almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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