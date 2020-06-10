Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, CNN Türk canlı yayınına katıldı: (1)
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, CNN Türk canlı yayınına katıldı: (1)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen turizm tesislerinin hepsinin hizmet vermeye başlayacağını düşündüğünü söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, CNN Türk canlı yayınına katıldı: (1)
10.06.2020 21:39 | Son Güncelleme: 10.06.2020 22:14

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen turizm tesislerinin hepsinin hizmet vermeye başlayacağını düşündüğünü söyledi.

Ersoy, CNN Türk'te canlı yayınlanan "Tarafsız Bölge" programında, Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

Turizm sektöründe Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı kuralların getirildiğini anlatan Ersoy, maske, hijyen ve fiziksel mesafe kuralının turizmde de geçerli olduğuna işaret etti.

Bakan Ersoy, "Tatil diye baktığınız zaman fiziksel mesafe zaten sizin konforunuz. Üstüne fark vermeniz gereken bir konfor. Hijyen de zaten her insanın doğasında olması gereken bir şey, ne kadar temiz bir ortamda tatil yaparsan o kadar iyi. Maske var bir tek, maske de her tarafta geçerli olan bir şey değil. Gerçekten uygulamada bunu fark edeceksiniz. Aslında normal şartlarda bu fiziki mesafe için misafirler para ödüyor." diye konuştu.

Turizmde geçen yıl rekor kırıldığını aktaran Ersoy, "Bu sene onu ciddi bir şekilde egale etmeyi düşünüyorduk. Tabii ki eski rakamları tutturmamız bu sene için mümkün değil. Bu sene 1 Haziran'dan itibaren aşamalı bir şekilde turizme başladık." dedi.

"Tesislerimizin en azından yüzde 50'sini işletmeye almaya çalışıyoruz"

Bakan Ersoy, bu seneki hedefin rakam olarak belirlenmediğine değinerek, şöyle devam etti:

"Hedefimiz maksimum seviyede işletmenin tekrar işlemeye başlamasını sağlamak. Biz tesislerimizin en azından yüzde 50'sini işletmeye almaya çalışıyoruz. Bunun için gerekli yolcu tedariğinin sağlanması için uğraşıyoruz. Bu zaten yeterlidir bu sene için. Gönül ister ki yüzde 100'ü açılsın, daha fazlası açılsın. Şu koşullarda belli dolulukları yakalamak iyi bir standarttır. O zaman önümüzdeki sene daha iyi bir başlangıç yapma fırsatımız oluyor."

Normal koşullarda konaklama tesislerindeki ortalama dağılımın yüzde 15'inin iç turizm, yüzde 85'inin dış turizm şeklinde olduğuna değinen Ersoy, şunları kaydetti:

"Turizmde düzenli bir büyüme yaşamak istiyorsanız önce yakalamanız gereken şey; pazar çeşitliliğidir. Her türlü olasılığa karşı pazar çeşitliliğini yakalamanız lazım. Biz 2016'da da bir kriz yaşadık biliyorsunuz. O gün de pazar çeşitliliğine vurgu yapılmıştı. Geçen sene Turizm Geliştirme Ajansı kuruldu ve tanıtımda pazar çeşitliliğine ağırlık verilmeye başlandı. Çok daha fazla ülkeye Türk Hava Yolları uçmaya başladı ve çok farklı ülkelerden çok farklı turist profilleri getirilmeye başlandı."

Başlangıç için iç turizm

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hedeflerde bir yer kısıtlaması yapmadıklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Başlangıç için içeriden başlayacaksınız. Zaten dünya da bunu bu şekilde bekliyor ve bütün dünya bu şekilde oluyor. Siz önce iç dinamiklerinizi harekete geçireceksiniz. Dışarısı gözlemleyecek. Haziran sonuna kadar iyi bir ivmeye gelecek. Sizin bu taahhüt ettiğiniz standartları nasıl tutturduğunuz, içeride döngüyü nasıl sağladığınızı onlar da hem kendi basın yayın organları hem de sosyal medya aracılığıyla görecekler. Zaten belli bir seviyede güveni oluşturuyorsunuz. Zaten biz bu standartları yaratabilmek için farklı yöntemlere geçtik. Avrupa'da uygulanmayan yöntemlere geçtik."

Tesislerin haziran başında açılmaya başladığını hatırlatan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayın 15'inden sonra hızlanarak devam edecek. Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum. Bizim ve İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeler var. Bu geneldeye uymak zorundasınız. Kovid'den kaynaklanan belli kriterler var. Özünde 3 ana kuralı içeriyor. Personelin pandemi eğitimi, hijyen kuralları ve fiziki mesafeyi içeren bir genelge. Konaklama tesisleri buna uyacak."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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