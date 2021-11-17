Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, CerModern'de "Mavi Miras Sergisi" açılış törenine katılarak konuşma yaptı

Türkiye'nin su altı zenginliğini gözler önüne seren fotoğraflardan oluşan Mavi Miras sergisi, ışık, ses efektleri ve video sunumlarıyla ziyaretçileri adeta mavi derinliklerin büyülü dünyasına götürecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Dışişleri Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (SUDEMER) desteğiyle düzenlenen sergi, 17 Kasım-19 Aralık'ta CerModern'de ziyaret edilebilecek. Su altı arkeoloğu Doç. Dr. Harun Özdaş ve su altı fotoğrafçısı Çağatay Erciyes'in "Türkiye Batık Envanteri Projesi" çalışmaları sırasında çektikleri fotoğraflardan oluşan sergi, bronz çağından Osmanlı dönemine kadar yaklaşık 4 bin yıllık zaman yelpazesini kapsayan mavi mirası ziyaretçilerle buluşturacak.

CerModern küratörlüğünde hazırlanan sergide, 58 fotoğrafın yanı sıra ışık, ses efektleri, video sunumları ve Bodrum Müzesi'nden getirilen antik amforalarla ziyaretçiler mavi dünyanın derinliklerine yolculuğa çıkarılacak. Özdaş ve Erciyes sergiyi, Türkiye'de birçok batığın bulunmasında rehberlik eden Türk süngercilere atfetti. Kendi konseptinde bir ilk olacak sergide, Akdeniz'deki su altı batıklarında bulunmuş ilk sanat eserine ait fotoğraf da yer alıyor.

"Buluntu topluluğuyla karşı karşıyayız"

Doç. Dr. Harun Özdaş, su altındaki kültürel mirası görünür kılmayı amaçladıklarını söyledi. Türkiye'nin karadaki kadar denizde de önemli bir kültürel zenginliğe sahip olduğunu vurgulayan Özdaş, "Milattan önce 18. yüzyıldan 1915'e kadar geniş bir zaman diliminde, yani yaklaşık 4 bin yıllık sürede batmış yüzlerce gemi söz konusu. Serginin genel temasını da bu süreçte tespit edilen gemilerin fotoğrafları oluşturmakta. " dedi.

Özdaş, sergide yer alan eserleri, mevcut kültürel varlığı ortaya çıkarmak için yapılan dalışlar sırasında çekilen binlerce fotoğraf arasından seçtiklerini dile getirerek, "Tabaklar, kiremitler, amforalar, sütun başlıkları, sanat eserleri, heykeller gibi çok büyük bir çeşitlilik gösteren buluntu topluluğuyla karşı karşıyayız. " diye konuştu.

Büyükelçi ve su altı fotoğrafçısı Çağatay Erciyes de sergiyle su altı kültürel zenginliklerin, "mavi mirasın" tanıtımını yapmayı ve farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirterek, serginin Türkiye'nin tanıtımında da faydalı olacağına inandıklarını aktardı. AA

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