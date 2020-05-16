Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, canlı yayında soruları yanıtladı: (3)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, canlı yayında soruları yanıtladı: (3)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yoğun turist trafiği sağlayan havalimanlarına test merkezleri oluşturulacağını belirterek, "Kendi ülkesinde test yaptıranlar da rahatlıkla gelebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, canlı yayında soruları yanıtladı: (3)
16.05.2020 20:24 | Son Güncelleme: 16.05.2020 20:24

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yoğun turist trafiği sağlayan havalimanlarına test merkezleri oluşturulacağını belirterek, "Kendi ülkesinde test yaptıranlar da rahatlıkla gelebilecek. Ama test yaptırmaya vakti olmamış, yaptıramamış olanlara da alanda test hizmetini Sağlık Bakanlığı verecek" dedi.

Ersoy, Muğla'nın Bodrum ilçesinde NTV canlı yayınında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının turizme etkileri ve beklentilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye davet edilen misafirlerin nasıl testten geçirileceği yönündeki soru üzerine Ersoy, "Sağlık Bakanlığımız ile bir çalışma yapılarak, yoğun turist trafiği sağlayan havalimanlarına test merkezleri oluşturma kararı alındı. Kendi ülkesinde test yaptıran turistler var. Biz onlara da yasaklama koymuyoruz illaki bizim ülkemizde test yaptırmak zorunda değilsiniz." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığının kriterleri kapsamında gerekli testlerin yapılacağını, 72 saat gibi bir kriter olacağını anlatan Ersoy, bunları Bilim Kurulu ile görüşüp, yakında karara bağlayacaklarını belirtti.

"Kendi ülkesinde test yaptıranlar da rahatlıkla gelebilecek. Ama test yaptırmaya vakti olmamış, yaptıramamış olanlara da alanda test hizmetini Sağlık Bakanlığı verecek. Bununla ilgili test merkezlerinin oluşturulmasıyla ilgili çalışmaları başlattı." diyen Ersoy, haziran başı itibarıyla yoğun turist getiren havalimanlarında bu test merkezlerinin açılmaya başlayacağını vurguladı.

Sadece turistlere değil, yurt dışından gelen tüm misafirler için bu testlerin uygulanacağını ifade eden Ersoy, pratik testler olduğunu, bir saati geçmediğini söyledi.

Laboratuvar yoğunluğuna göre bazen 3-4 saati de bulabileceğini dile getiren Ersoy, "Havalimanında beklemek zorunda değiliz. Testi yaptırırsınız, oteline gelene kadar sonuç çıkar zaten. Test kriterleriyle ilgili hızlı düzelmeler ve gelişmeler oluyor. Sonuçta tüm gelişmeler pozitif oluyor. Sağlık Bakanlığımız yeni kitler de açıklıyor. Yerli kitler üzerine de çalışılıyor, Sanayi Bakanımız da açıkladı. Test merkezlerimize yansıtacağız. Test merkezi işi bu hafta tamamen netleştirmiş, çözümlenmiş olur." dedi.

Ersoy, konaklama tesislerini kapatma kararları olmadığını ancak hava ve yolcu trafiği kapatıldığı için işletme sahiplerinin tesisleri kapatmak zorunda kaldığını dile getirdi.

"Gelir gurubu yüksek turistin de bölgeye gelmesini salayacağız"

"Ege Turizm Merkezi Çeşme etabı", "Ege Turizm Merkezi Didim etabı" diye iki proje hazırladıklarına değinen Ersoy, dün Çeşme'de projenin detaylarını tartıştıklarını bildirdi.

Dünyanın örnek göstereceği bir proje olacağını ifade eden Ersoy, tüm konseptler üzerine çalıştıklarını, hem Büyükşehir Belediyesi hem de Çeşme Belediyesinin içinde olduğu bir komisyon oluşturduklarını belirtti.

Bazı oda ve üniversitelerin de içinde olduğu komisyon oluşturduklarını hatırlatan Ersoy, komisyonun ilk geniş katılımlı toplantısını dün yaptığını, bundan sonra düzenli yapacaklarını söyledi.

Komisyonun kriterleri tartışıp, önce konsepte sonra mimari grup veya konsorsiyum oluşturularak, üzerinde mutabık kalınan konseptleri araziye yerleştireceğini bildiren Ersoy, "Büyük çoğunluk mutabık kaldıktan sonra bunlar plana dökülecek. Sonra tahsis ve yatırım aşamasına geçilecek. Böyle bir yol haritası belirledik." dedi.

Akdeniz bölgesinin toplam turist kapasitesinin yüzde 40'ını aldığına işaret eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Marmara bölgesi de yüzde 40'lık kısmını alıyor. Ege bölgesi yüzde 10'luk, diğer bölgelerimiz de diğer kalan yüzde 10'luk kısmını alıyor. Aslında Ege Bölgesi hak ettiği yerin çok altında, çok daha yüksek kapasite alıyor olması gerekiyor. Sorun nedir? Sezonun kısalığı. Çeşme bölgesi 60, 90 günlük sezona sığdırılmış durumda. Ağırlıklı olarak tek tip yani sadece yerli turiste hitap eden turizm anlayışı oluşturulmuş aslında, o da villa turizmi ağırlıklı olarak. Normal turizm ekonomisinden farklı bir yapı gelişmiş. O bağlamda biz alanı geliştirirken turizm merkezi etabını, özellikle sürdürülebilir turizmin esası olan 12 aylık turizm aktivitelerinin neler olması gerektiğinin üzerine çalıştık. Gelir gurubu yüksek turistin de bölgeye gelmesini sağlayacağız."

Ersoy, yatay mimarinin esas alındığı, yoğunluğun düşük planladığı, doğa ve çevrenin ön planda tutulduğu, her türlü çevresel sertifikasyonun içinde olduğu, özellikle kıyı alanlarının genel kullanım alanına açık planlanan bir proje olduğunu bildirdi.

Proje bittiğinde dünyanın sayılı projeleri olarak Türkiye'ye kazandırılacağını belirten Ersoy, bundan sonraki turizm yatırımlarında örnek alınacağını, çok ciddi istihdam yaratacağını belirtti.

İş gücü ve ekonomi, Türkiye'nin kişi başı gecelik turizm gelirlerinin çok yukarıya taşınması açısından çok faydalı bir proje olduğuna dikkati çeken Ersoy, Didim projesinin arazinin yüzde 97'sinin kamu arazisi olduğuna değindi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Politika Manşet

Haberler

Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı Haber
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 41 oldu, 1610 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 41 oldu, 1610 yeni vaka tespit edildi
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var Haber
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Dünya genelinde koronavirüs ölenlerin sayısı 310 bini geçti Haber
Dünya genelinde koronavirüs ölenlerin sayısı 310 bini geçti
Rizeli hayvansever, köpek beslediği için akrabaları tarafından darp edildi Haber
Rizeli hayvansever, köpek beslediği için akrabaları tarafından darp edildi
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi Haber
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Polis memuru, kaçan şüphelileri silah çekerek durdurdu! O anlar kamerada
Polis memuru, kaçan şüphelileri silah çekerek durdurdu! O anlar kamerada
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek 'evde kal' çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek "evde kal" çağrısı yaptı
Şakayık çiçeğine zarar veren yandı! Cezası 60 bin TL
Şakayık çiçeğine zarar veren yandı! Cezası 60 bin TL
Yasağa rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluştu
Yasağa rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluştu
Gözaltına alınan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Yasağa bir saat kala karşıdan karşıya geçen genç kız, canından oldu
Yasağa bir saat kala karşıdan karşıya geçen genç kız, canından oldu
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı
İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı
Koronavirüs korku ölçeği araştırması: Kadınlar, erkeklerden daha fazla korkuyor
Koronavirüs korku ölçeği araştırması: Kadınlar, erkeklerden daha fazla korkuyor
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
Türkiye Sedat Peker'i tehdit eden file çoraplı Hanımağa'yı konuşuyor
Türkiye Sedat Peker'i tehdit eden file çoraplı Hanımağa'yı konuşuyor
Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı
Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
Ordu-Samsun arasındaki 7 metrelik yol, sokağa çıkma yasağını ikiye böldü
Ordu-Samsun arasındaki 7 metrelik yol, sokağa çıkma yasağını ikiye böldü
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi
Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Süreyya Önder Devlet Bahçeli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Sinem Kobal Ersin Korkut Serenay Sarıkaya
Spor Hasan Şaş Tamer Tuna Lionel Messi Mehmet Özdilek Bülent Korkmaz
Daha Fazla Adana Avrupa Antalya Gaziantep
Şu an buradasınız: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, canlı yayında soruları yanıtladı: (3) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 20:39:44. #1.15#
title