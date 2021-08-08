Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Bölgeye yapabileceğimiz en büyük yardım, normalleşme sürecine katkı sağlamak"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Bölgeye yapabileceğimiz en büyük yardım, normalleşme sürecine katkı sağlamak" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangının etkilediği yerlerden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde oda ve STK temsilcileri ile yaptığı toplantı sonrası yaptığı açıklamada...

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Bölgeye yapabileceğimiz en büyük yardım, normalleşme sürecine katkı sağlamak"

MUĞLA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangının etkilediği yerlerden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde oda ve STK temsilcileri ile yaptığı toplantı sonrası yaptığı açıklamada Bodrum, Marmaris ve Antalya'da yangınların söndüğünü hatırlatarak "Yardım malzemesi göndermek yerine özellikle bölgenin halkımızdan ricası bölgeye gelip tekrar yemek yemeye başlamaları. Bölgeye yapabileceğimiz en büyük yardım, normalleşme sürecine katkı sağlamak" dedi.

Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi, Denizciler Derneği, TÜRSAB Bodrum Yöre Temsil Kurulu ve Bodrum Otelciler Derneği temsilcileri katıldı.

Bakan Ersoy, yaklaşık bir buçuk saat süren koordinasyon toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bir süredir özellikle kıyı kentlerde yangınla ilgili büyük bir mücadele olduğun söyleyen Ersoy, şöyle dedi:

"Dün itibariyle Bodrum, Marmaris, Antalya bölgelerinde yangın söndürüldü. Bu bağlamda emeği geçen bakanlıklarımıza özveriyle söndürme çalışmalarına katılan halkımıza ve emeği geçen kurumlarımıza şükranlarımız sunmak istiyorum. Bundan sonra hızlı bir şekilde bölgedeki hasarların telafisi ve doğanın tekrar kazanımı ile ilgili çalışmalara hızlı bir şekilde başladık. Hızlı bir şekilde de sonuçlandıracağız. Bölgede yaptığımız toplantılar çerçevesinde bugün Bodrum'da ticaret odaları, STK'lar ve yerel yönetimlerin katılımıyla bölgenin acil ihtiyaçları ve sorunları ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdik. Özellikle STK'larımızın ve yerel yönetimimizin gündeme getirdiği en önemli konulardan biri hala bölgeye yardım malzemesi geldiğini söylüyorlar. Burada artık yangın söndürüldü. Yardım malzemesi göndermek yerine özellikle bölgenin halkımızdan ricası bölgeye gelip tekrar yemek yemeye başlamaları. Bölgeye yapabileceğimiz en büyük yardım, normalleşme sürecine katkı sağlamak. Sönmüş olan yangından sonra hızlı bir şekilde normal düzene geçilmesi. Bu bağlamla ilgili bölge bütün hazırlıklarını tamamladı ve hayat hızlı bir şekilde normalleşme şeklinde burada devam ediyor."

Bölgede hayatın normale döndüğünü Türkiye ve tüm dünyaya anlatmak gerektiğine işaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bodrum en önemli turizm bölgelerinden biri. Türkiye'nin de markalarından biri. Hızlı bir şekilde tekrar normal hayata döndüğümüzü başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya anlatmamız gerekiyor. Halkımızdan da tek istediğimiz burada normalleşme süreci gereği bir yemek yemeleri, tekrar konaklama ve tatil planlarını bu bölgelerde yapmaları. Desteklerinden katılımlarından dolayı tekrar herkese teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir dayanışma örneği sergilendi. Özellikle kurumlarımız ve halkımızla birlikte elbirliği ile sonuç alındı. İnşallah bundan sonra böyle felaketlerin başımıza gelmemesi için gerekli önlemleri hep beraber alarak daha güçlü bir şekilde bölgenin normalleşmesini de sağlayarak tekrar ekonomiyi hızlandıracağız." ifadelerini kullandı.

İptaller olup olmadığı ile ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Bakan Ersoy, "Yangın sırasında tabi ki geçici iptaller oluyor ama rezervasyonlar da akmaya devam ediyor. Artık yangının sönmesiyle birlikte iptallerin azaldığını, rezervasyonların arttığını görüyoruz. Eski düzeyine hızlı bir şekilde geleceğini düşünüyoruz. Havalimanlarından varışlarda hızlı bir artış tekrar başladı. Dediğim gibi hızlı bir şekilde normale dönecek inşallah" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür