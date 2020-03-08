Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bodrum Kalesi'nde incelemelerde bulundu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bodrum Kalesi'nde incelemelerde bulundu - Haber
mehmet ersoy, Bodrum, Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bodrum Kalesi'nde incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Kalesi'ndeki ikinci etap restorasyon çalışmalarının 18 Mayıs Müzeler Günü'ne yetiştirileceğini, daha önce açılmamış ve depo olarak kullanılan yerlerin sergi alanı olarak kullanılacağını söyledi.

08.03.2020 21:13 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:15
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bodrum Kalesi'nde incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Kalesi'ndeki ikinci etap restorasyon çalışmalarının 18 Mayıs Müzeler Günü'ne yetiştirileceğini, daha önce açılmamış ve depo olarak kullanılan yerlerin sergi alanı olarak kullanılacağını söyledi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Ersoy, Bodrum Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Ersoy, gazetecilere, geçen yıl birinci etap çalışmalarının 18 Mayıs'ta tamamlanıp açılışının yapıldığını hatırlatarak, bu yıl da aynı tarihe ikinci etabı yetiştireceklerini söyledi.

Çalışmaların planlandığı gibi gittiğini belirten Ersoy, "İkinci etabını 18 Mayıs'ta açıyoruz. Küçük bir kısım kalıyor, burayı da yaz boyunca ziyaretçilere hissettirmeden çalışıp tamamlayacağız. Burada top mazgalları bulundu. Daha önce açılmamış yerleri de açtık. Kullanılmayan kapalı alanları, depo olarak kullanılan yerleri şimdi sergi alanı olarak kullanacağız. Çok daha keyifli, zevkli bir kale ziyareti olacak." diye konuştu.

"Sümela Manastırı'nın ikinci etabını yaz sezonuna yetiştiriyoruz"

Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmalarına da değinen Ersoy, ikinci etap çalışmalarının tamamlanması için 18 Mayıs tarihini verdiklerini anlattı.

Olumsuz hava şartlarının çalışmaları etkilediğini dile getiren Ersoy, "Biraz gecikme olabilir ama en fazla bir iki haftalık gecikmeyle Sümela Manastırı'nın da bu yaz sezonuna ikinci etabını yetiştiriyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bodrum Kalesi'nde incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bodrum Kalesi'nde incelemelerde bulundu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı
Müteahhit ile apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti Haber
Müteahhit ile apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti
AK Partili eski vekil fikir değiştirdi! Babacan'ın partisinde yer almayacak Haber
AK Partili eski vekil fikir değiştirdi! Babacan'ın partisinde yer almayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç James Jeffrey Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Serenay Sarıkaya Nilperi Şahinkaya
Spor Fatih Terim Berkay Şahin İsmail Kartal Fatih Karagümrük Mustafa Fehmi Kubilay
Daha Fazla Adana Avrupa İtalya Yunanistan
Şu an buradasınız: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bodrum Kalesi'nde incelemelerde bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 21:45:14. #1.15#