Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Birleşik Krallık Devlet Bakanı Morton ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Birleşik Krallık Devlet Bakanı Morton ile görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Birleşik Krallık Devlet Bakanı Morton ile görüştü
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı Nezdinde Avrupa Komşuluğu ve Amerika Kıtasından Sorumlu Bakan Wendy Morton'u makamında ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı Nezdinde Avrupa Komşuluğu ve Amerika Kıtasından Sorumlu Bakan Wendy Morton'u makamında ağırladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Ersoy ile Morton'un görüşmesinde ülkeler arası kültür ve turizm alanındaki gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmeye, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Elmas Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Birleşik Krallık Devlet Bakanı Morton ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 22:54:06. #1.16#

title