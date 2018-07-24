Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Batı Trakya'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Gümülcine'de Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) kurucusu Dr. Sadık Ahmet'in ölümünün 23. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine katılmak üzere Batı Trakya'ya geldi.

İlk resmi yurt dışı ziyaretini Türk Azınlık nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Gümülcine şehrine yapan Ersoy, programı kapsamında Gümülcine ve İskeçe seçilmiş müftüleri İbrahim Şerif ve Ahmet Mete ile görüştü.

Bakan Ersoy görüşmenin ardından Gümülcine Türk Gençler Birliğinde (GTGB), Batı Trakya Türk azınlığının çeşitli kuruluş temsilcileriyle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

Daha sonra Ersoy, Ahmet'in Gümülcine'de Kahveci Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene katıldı.