Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy basın mensupları ile bir araya geldi
12.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:56
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Resim ve Heykel Müzesinde basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldiği toplatıda, 2020'de yapılan ve 2021'de yapılması hedeflenen projeleri değerlendirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Resim ve Heykel Müzesinde basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldiği toplatıda, 2020'de yapılan ve 2021'de yapılması hedeflenen projeleri değerlendirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı