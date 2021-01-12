Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy basın mensupları ile bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Resim ve Heykel Müzesinde basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldiği toplatıda, 2020'de yapılan ve 2021'de yapılması hedeflenen projeleri değerlendirdi.