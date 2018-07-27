Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, baba ocağında

ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakan olduktan sonra ilk ziyaretini memleketi Antalya'nın İbradı ve Akseki ilçesine gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da turizm sektörü ve STK temsilcileriyle bir araya geldikiten sonra baba ocağı İbradı ilçesini ziyaret etti. Bakan Ersoy'a Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar eşlik etti. Bakan Ersoy, İlk olarak yakınlarının mezarlarını ziyaret edip dua etti. Daha sonra vatandaşlarla bir araya gelen Ersoy, hemşehrilerini dinledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'de İbradı'ya yapılan yatırımları anlattı. Bakan Ersoy, Ormana düğmeli evlerin bulunduğu sokakta yürüdükten sonra içinde göl bulunan Altınbeşik Mağarasında incelemelerde bulundu. Mağaraya botla giren Bakan Ersoy ve beraberindekiler daha sonra mağara dışında kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy daha sonra Akseki ilçesine geçti. Vatandaşlarla biraraya gelen Ersoy, Sarıhacılar Mahallesi'ndeki 600 yıllık cami, etnografya müzesinde incelemelerde bulundu.