Bakan Ersoy ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret etti
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Bakan Ersoy ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Ersoy ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret etti.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret etti. Stantları dolaşan Bakan Ersoy, eserler hakkında sanatçılardan bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu yıl 7. düzenlenen ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret etti. Ankara'da bulunan ATO Congresium'da düzenlenen fuar, ünlü sanatçıları ve sanat galerilerini bir araya getirdi. Bine yakın sanatçının eserlerinin yer aldığı fuar bünyesinde 6 ülkeden 107 galeriyi ağırlıyor. Resim ve heykel çalışmalarının yer aldığı fuarda ayrıca enstalasyon ve cam işi çalışmalar da bulunuyor. Bakan Ersoy'a ziyaretinde Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da eşlik etti. - ANKARA

Bakan Ersoy ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret etti
Bakan Ersoy ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret etti
Bakan Ersoy ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret etti
Bakan Ersoy ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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