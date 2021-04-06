Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Ersoy, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Kurtuluş Savaşımızın en çetin günlerinde kurulan ve İstiklal Mücadelemizin sesi olan Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başarılarla dolu nice yıllar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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