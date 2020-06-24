Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2) Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında turizm sektöründe alınan önlemlerle Türkiye'nin Avrupa ülkeleri içinde en güvenlisi olduğunu belirterek, "Sertifika programına dahil olmuş otelleri veya servis sağlayıcıları düşündüğünüz zaman...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında turizm sektöründe alınan önlemlerle Türkiye'nin Avrupa ülkeleri içinde en güvenlisi olduğunu belirterek, "Sertifika programına dahil olmuş otelleri veya servis sağlayıcıları düşündüğünüz zaman sertifika edilmiş tesislerde Avrupa standartlarında en güvenlisi biziz." dedi.

Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Türkiye'de tatil yapacak yabancı turistler ve yurt dışında yerleşik vatandaşların sağlık hizmetleri için 2 bin ile 7 bin avro arasında limiti, 13 ile 33 avro arasında maliyeti olan sigorta sistemi geliştirdiklerini belirten Ersoy, bir haftalık konaklamalar için 7 bin avroluk limitin 23 avroya satın alınabileceğini söyledi.

Bu hizmete internet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığının sitesinden erişilebileceğini ifade eden Ersoy, "Şimdi bütün tur operatörlerine ve hava yollarına link yapıyoruz, satışa da başladı bu site. Buradan alıp, sadece koronavirüs vakaları için değil, bütün sağlık sorunlarında 7 bin avroya kadarki tedavi masraflarını hangi hastanede olursa olsun sigorta şirketi karşılıyor." dedi.

Ersoy, sigorta limitinin yüksek tedavi masrafları dikkate alınarak belirlendiğini vurgulayarak, risk almak istemeyen yabancıların bu sistemden faydalanabileceğini kaydetti.

Otellerde Kovid-19 vakası görülme olasılığına yönelik izolasyon katlarının hazırlandığını bildiren Ersoy, "Otelde vaka çıktığı zaman izole edilen bölüme alınıyor. Odasına bütün servisler ve hizmetler veriliyor ve tedavi boyunca orada kalabiliyor." bilgisini paylaştı.

Ersoy, tedavi süresinin rezervasyon süresini geçmesi durumunda otellerin misafirleri ağırlamaya devam edeceğinin altını çizdi.

"Avrupa ülkeleri ile kıyasladığımız zaman en güvenlisiyiz"

"Türkiye aldığı önlemlerle turizmde tamamen güvenli hale geldi diyebiliyor musunuz?" sorusunu Ersoy, "Eğer kıstasımız Avrupa ise Avrupa ülkeleri ile kıyasladığımız zaman en güvenlisiyiz. Yani sertifika programına dahil olmuş otelleri veya servis sağlayıcıları düşündüğünüz zaman sertifika edilmiş tesislerde Avrupa standartlarında en güvenlisi biziz. Çünkü çok fazla kriterimiz var, çok disiplinli şekilde uyguluyoruz, periyodik olarak eğitimlerini veriyoruz ve periyodik olarak denetimlerini yapıyoruz. Bu kadar iyi oturmuş Avrupa'da başka bir sistem yok." diye yanıtladı.

Ersoy, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki tesislerin açılmaya başladığını hatırlatarak, görüş ve yorum platformlarını takip ettiğini, sertifikalı otellere giden misafirlerin mutlu olduklarını okuduğunu dile getirdi.

Sertifikasyon kapsamındaki önlemlerin misafirlere konfor sağladığına dikkati çeken Ersoy, şöyle konuştu:

"Bazen 'çok fazla önlem var, ne olacak' gibi bir endişe oluşuyor. O önlemlerin tamamı misafirlere ekstra konfor getiren önlemler. Önlemlerle normalde fiyat farkı ödeyerek almanız gereken konforu otomatik almış oluyorsunuz. Nedir? Fiziki mesafe. Baktığınız zaman bu lükstür. Yani aynı alanda daha az misafirle kalıyorsunuz. Bu en en rahat şey. Açık büfeler var, her şey dahil sistem devam ediyor. Yalnız açık büfenin sunum şekli değişti. Bir tane görevli size istediğinizi veriyor. Aslında tam bir alakart servise geçildi. Normalde yüzde 50 fiyat farkı ödeyeceğiniz bir konsepti aynı fiyatlarla alıyorsunuz."

Güvenli Turizm Belgelendirme Sistemi

Ersoy, Güvenli Turizm Belgelendirme Sistemi kapsamındaki sertifikasyonun bir logosu olduğunu belirterek, vatandaşların internet sitelerinden sertifika alan restoran ve otellerin listesini görebileceğini söyledi.

Sertifikasyonun zorunlu olmadığına gönüllülük esasına dayandığına vurgu yapan Ersoy, "Buna rağmen çok fazla talep var. An itibarıyla başvuran otel sayısı 727'yi geçmiş, restoran sayısı da 900'lere gelmiş yani 1650 civarında bir başvuru var şu ana kadar. Biz 2 binleri geçer diye söylüyorduk ama sadece oteller 2 bini geçecek, en az bir 3 bin, 5 bin de restoran gelse, çok ciddi bir başvuru var." dedi.

Ersoy, sertifikasyonun hizmet standardını yükselten bir sistem olduğunu vurgulayarak, "Bu sertifikasyon sisteminin koronavirüsten sonra devam etmesini istiyoruz. Biz bunu devam ettirecek bazı çalışmalar yapacağız ve otellerin bu sistem içinde konseptlerini sürdürmeye devam etmesi için havuçlar vereceğiz birtakım." diye konuştu.

Türkiye'nin 2023 hedefleri arasında nitelikli turiste geçişin olduğunu söyleyen Ersoy, "Nitelikli turist ne demek? Yüksek standartlı hizmet demek. Bu da standartları yükseltiyor. Yani koronavirüs ister istemez 3, 4 yılda alacağımız yolu bir anda almamızı sağladı. Bunun farkındalığı oluştu. Bu farkındalık sayesinde işletmelerin bu dönüşümü hızlı yapması sağlandı. İşletme açısından bu maliyetli bir şey ama nitelikli turist istiyorsanız o maliyeti üstlenmek zorundasınız." dedi.

Ersoy, sertifikasyonun taahhüt edilen standartların doğru şekilde sunulduğunu gösterdiğini belirterek, "Bizim ağırlıklı misafirimiz uluslararası olduğu için uluslararası organize olma şartı getirdik. Mesela 'TÜV' dediğiniz 56 ülkede örgütlü dünya genelinde. Dünya genelinde birçok ülkede biliniyor. Yani yabancı ülkenin turistinin de bu sertifikasyonu veren firmaları tanıyor olması lazım. Hep yabancı firmalar var." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, bu sistemin Türkiye'nin zamanla ayrışmasını da sağlayacağının altını çizdi.

Yeni normalde oteller

"Yeni normal olarak tanımlanan süreçte turistler, otellerde hangi değişikliklerle karşılaşacak?" sorusunu cevaplarken de Ersoy, misafirlerin otellere ilk girdikleri andan itibaren sosyal mesafe uygulamasını hissedeceklerini söyledi.

Ersoy, otellerin kapasitelerini fiziki mesafeye göre ayarladıklarını dile getirerek, "İkinci noktada da hijyen standartları maksimum seviye çıkartılmış durumda. Bunu da her aşamasında hissediyorsunuz. Bu da kötü bir şey değil. Hijyeninden emin olduğunuz ve her aşamasında da hijyenle ilgili bir uygulamanın yapıldığı bir yerde yemek yiyorsunuz veya bir yerde konaklıyorsunuz." bilgisini paylaştı.

Personelin eğitiminin de en üst seviyeye çıkarıldığının altını çizen Ersoy, çalışanların, misafirleri rahatsız etmeden tedbirlerin uygulanması noktasında yönlendirdiğini kaydetti.

Ersoy, açık büfe sunumunda yapılan değişikliklerden de şu ana kadar misafirlerin memnun kaldığını dile getirdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA