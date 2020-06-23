Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AA Editör Masası'na konuk olacak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
23.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:38
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Bakan Ersoy, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.
Ersoy'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) da anlık takip edilebilecek.
Kaynak: AA