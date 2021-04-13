Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi"ni ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki "100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi"ne ziyarette bulunarak, eserleri inceledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki "100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi"ne ziyarette bulunarak, eserleri inceledi.
Ersoy, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Astronomi, coğrafya, geometri, optik, kimya ve tıp alanlarındaki seçkilerden oluşan bu özel sergide emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Sergi, 12 Temmuz'a kadar açık olacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu