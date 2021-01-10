Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

10.01.2021 10:21 | Son Güncelleme: 10.01.2021 10:24
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve aydınlatılması için her koşulda görev bilinciyle çalışan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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