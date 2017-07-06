Kültür ve Turizm Bakanı Avcı Gaziantep'te

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) kararına ilişkin, "Buradan Avrupa Parlamentosu'na da diğerlerine de bir cevap veriyoruz. Türkiye'nin nasıl bir kültür, sanat, tarih ülkesi olduğunu, böyle birilerinin parlamenter prosedürlerle yok sayamayacağı ağırlığımızı bu örneklerle çok güzel gösteriyoruz." dedi.



Avcı, Gaziantep temasları kapsamında MÖ 13. yüzyılda Hitit İmparatorluğu'nun bir eyalet krallığı başkenti işlevini yerine getirmiş olan Karkamış Antik Kenti ve kazılarına ilişkin brifing aldı.



Kazı Başkanı Prof. Dr. Nikolo Marcetti'nin Karkamış Antik Kenti Kazıları ve Arkeopark'a ilişkin sunumunu izleyen Avcı, daha sonra düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep'te tarihle, kültürle, sanatla dolu bir gün yaşadıklarını söyledi.



Avcı, Karkamış Antik Kenti Arkeoparkı'nı, mevsim koşulları ve kazı ekibinin önerileri doğrultusunda 12 Mayıs 2018'de törenle ziyarete açacaklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Ben şimdiden Karkamış Arkeoparkı'nın dünya kültürüne hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu bir dünya ve insanlık mirası. İnsanlık mirasına nasıl sahip çıkılacağını, bu mirasın, ait olduğu topraklarda nasıl daha güzel olduğunu bu parkta inşallah tüm dünyaya göstermiş olacağız." dedi.



AP'nin kararı



Bakan Avcı, gazetecilerin AP'nin Türkiye ile ilgili kararını sorması üzerine şu değerlendirmede bulundu:



"Buradan Avrupa Parlamentosu'na da diğerlerine de bir cevap veriyoruz. Türkiye'nin nasıl bir kültür, sanat, tarih ülkesi olduğunu, böyle birilerinin parlamenter prosedürlerle yok sayamayacağı ağırlığımızı bu örneklerle çok güzel gösteriyoruz. Karkamış Arkeoloji Parkı Avrupa Parlamentosu'na da armağan olsun."



Avcı, basın toplantısının ardından beraberindekilerle Zeugma Arkeoloji Müzesi bünyesinde bulunan kente özgü kutnu kumaşından yapılan ürünlerin satıldığı mağazayı gezdi.