Kültür ve Turizm Bakanı Avcı Adıyaman'da (2)

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Adıyaman'da valilik ve belediyeyi ziyaret etti.



Adıyaman Kültür Turizmi Zirvesi'ne katılan Avcı, daha sonra Adıyaman Valiliğine geçerek valilik girişindeki şeref defterini imzaladı.



Vali Nurullah Naci Kalkancı'yı makamında ziyaret eden Bakan Avcı, daha önce Eskişehir'de beraber çalışma imkanı bulduğunu belirttiği Kalkancı'ya yeni görevinde başarılar diledi.



Avcı, kendisine takdim edilen çiçek ve yöresel dokuma halıyı kabul etti.



Daha sonra yaklaşık yarım saat süren basına kapalı görüşmede Bakan Avcı'nın, kent hakkında Kalkancı'dan brifing aldığı öğrenildi.



Bakan Avcı, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya da ziyaret gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.