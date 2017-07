Kültür ve Turizm Bakanı Avcı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, geçen yıl turizm sektöründe bazı sorunlar yaşandığını belirterek, "Geçen yıl yaşadığımız dezenformasyon kampanyası ve yaşadığımız bazı olumsuzluklar, 2016'daki turizmde bazı sıkıntılar yaşamamıza neden oldu ama bu konjonktürel nedenlerden kaynaklanıyordu, yapısal değildi. Eğer öyle olmasa turizmden uzun süreli endişeler yaşayabilirdik. Ama şu an durum gayet iyiye gidiyor." dedi.



Avcı, Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi'ndeki turizm sektör temsilcileriyle gerçekleştirilen buluşmada yaptığı konuşmada, büyükşehir belediyesince başlatılan "Şimdi Gaziantep'e Gitme Zamanı" kampanyasını hatırlatarak, kentteki temasları sırasında kampanyanın da adının da oldukça doğru bir tespit olduğunu görme imkanı bulduğunu söyledi.



Gaziantep'in önemli bir kültür, sanat ve gastronomi merkezi olduğunu, bünyesinde önemli potansiyelleri bünyesinde barındırdığını ifade eden Avcı, böylesine önemli bir kentin turizmden daha fazla pay alması gerektiğini vurguladı.



Türkiye'nin geçen yıl turizmde bazı dış kaynaklı sıkıntılar yaşadığını belirten Avcı, şöyle konuştu:



"Geçen yıl yaşadığımız dezenformasyon kampanyası ve yaşadığımız bazı olumsuzluklar, 2016'daki turizmde bazı sıkıntılar yaşamamıza neden oldu ama bu konjonktürel nedenlerden kaynaklanıyordu, yapısal değildi. Eğer öyle olmasa turizmden uzun süreli endişeler yaşayabilirdik. Ama şu an durum gayet iyiye gidiyor. 2014-15 dönemindeki rakamları yeniden göreceğimizi öngörüyoruz. Uluslararası medyanın dezenformasyonu azalmış gibi görünse de halen etkilerini sürüyor. Ama biz bunları aşacağız. Çünkü sektörümüz güçlü. Eğer bu yaşananlar başka bir ülkede olsa kolay kolay ayağa kalkamazdı. Ama sektörümüz 2016'daki ağır şartları tecrübe, sabır ve güçle üzerinden geldi. İnşallah önümüzdeki süreç, önceki yıllardan daha iyi olacak. 2016 krizinden önemli tecrübeler de edindik. Şöyle ki, rahmetli Özal döneminde önemli bir turizm hamlesi başlatıldı. O dönem deniz, kum ve güneş turizmine ağırlık verildi ve önemli kazanımlar da oldu. Ama Türkiye'nin potansiyeli sadece deniz, kum ve güneş değil. Türkiye'nin Gaziantep'te de en güzel örneğini gördüğümüz gibi tüm şehirlerimizde muazzam bir potansiyel var. Dolayısıyla deniz, kum ve güneş parantezinin dışına çıktığımız zaman önümüzde devasa bir ürün çeşitliliği karşımıza çıkıyor."



Gaziantep'te Çinli ressamların açtığı sergiyi hatırlatan Avcı, bu çalışmanın kentteki turizmin geliştirilmesi adına önemli bir gösterge olduğuna işaret etti.



Gaziantep'in pek çok alanda ciddi turizm potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Avcı, bu anlamda gastronominin ayrı bir yerinin olduğunu aktararak, "Bir ülkeyi değil bir şehir düşünün, 500'den fazla yemeği var. O yüzden bu şehir Yaratcı Şehirler Ağı'na boşa dahil olmuyor." ifadesini kullandı.



Bakan Nabi Avcı, kentin turizmde daha fazla ileriye gidebilmesi için gerekli desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.



KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise Türkiye ile KKTC arasında çok yakın dostlukların bulunduğunu belirterek, karşılıklı ikili turizm ilişkilerinin geliştirilmesi için ellerinden gelen desteği sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.



Turizm tanıtımlarının iki ülke arasında daha fazla sağlanmasıyla her iki tarafında turizm pastasındaki paylarını artırabileceğine işaret eden Ataoğlu, Gaziantep'ten çok güzel anılarla döneceğini kaydetti.