Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Biz Bakanlık olarak Hatay Müzesi'nin ikinci kısmı için bu sene 10 milyon lira ödenek ayırdık. Hatay Müzesi'nin ikinci kısmı bittiğinde dünyanın en büyük mozaik müzesi Hatay'da olacak" dedi.



Yayman, Hatay'ın Erzin ilçesinde yapımı tamamlanan jeotermal otelin açılışında yaptığı konuşmada, Hatay'ın turizm konusunda keşfedilmeyi bekleyen bir yer olduğunu söyledi.



Herkesin mutlaka Hatay'a gelmesi ve görmesi gerektiğini belirten Yayman, "Bizi izleyen herkesi Erzin'i Samandağ'ını ve tüm Hatay'ı görmeye davet ediyoruz. Biz Bakanlık olarak Hatay Müzesi'nin ikinci kısmı için bu sene 10 milyon lira ödenek ayırdık. Hatay Müzesi'nin ikinci kısmı bittiğinde dünyanın en büyük mozaik müzesi Hatay'da olacak. Ayrıca Kırıkhan'da, Reyhanlı'da, İskenderun'da, Antakya'da Türkiye'nin en büyük Kültür Merkezlerini yapacağız." diye konuştu.



Türkiye'nin turizm potansiyeli açısından henüz istenilen seviyede olmadığına dikkati çeken Yayman, şöyle devam etti:



"Türkiye dünyada en çok turist gelen 6. ülke. 2016 senesini istisna tutuyonum. Geçen yıl önemli sorunlar yaşadık. Bir küresel kuşatma altındayız. Buna rağmen geçen yıl 22 milyon turist geldi. 2015'te ise 38 milyon turist gelmişti.Türkiye turist sayısı bakımından dünyada 6, gelir bakımından ise 12. sırada. Evet ama yetmez. Bizim hedeflerimiz var. Cumhurbaşkanımızın, Cumhuriyetimizin 100. yılında 50 milyon turist 50 milyar dolar gelir hedefimiz var. Bunun için bu tür tesislere ihtiyacımız var."



Türkiye'deki turizmin iki temel sorunu olduğunun altını çizen Yayman şunları kaydetti:



"Birincisi ürün bağımlılığı. Turizm denilince akla gelen deniz, kum, güneş. Bizim bunların yanında Erzin'in jeotermalini satmamız lazım. Gülcihan'ın denizini satmamız lazım. Antakya'nın mozaiklerini satmamız lazım. Deniz, kum, güneşin yanına jeotermal, kültür, sağlık, inanç ve alternatif turizmi de koymamız gerek. İkinci sorun ise pazar bağımlılığı. Rusya'dan 5 milyon ziyaretçi geldi. Almanya'dan 4,5-5 milyon turist geldi. Bizim başka pazarlara özellikle Uzakdoğu ve körfez pazarlarına girmemiz gerek. Komşu ülkelerden de daha fazla turisti ülkemize çekmemiz gerek."



AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay da Türkiye'nin kaynakları olmayan bir ülke olduğu varsayımını kendi çalışmalarıyla değiştirdiklerini söyledi.



Konuşmaların ardından katılımcıların kurdele kesmesiyle tesis hizmete açıldı.



Açılış törenine, Yargıtay 1. Başkan Vekili Abdulhalik Yıldız, Hakim ve Savcılar Kurulu üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.