Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Hakkari'de incelemelerde bulundu
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Hakkari'de incelemelerde bulundu

06.02.2021 20:59 | Son Güncelleme: 06.02.2021 21:03
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Hakkari'de incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde incelemeler yaptı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde incelemeler yaptı.

Çukurca ilçesindeki programın ardından Yüksekova'ya geçen Yavuz, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı tarafından karşılandı.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezini ziyaret eden Yavuz, buradaki faaliyetler hakkında bilgi aldıktan sonra Esendere beldesine geçti.

Sarıyıldız Mahallesi'nde 500 metrekare alanda kurulan Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunan Yavuz, Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'yu makamında ziyaret etti.

Ardından il merkezine geçen Yavuz, Dağgöl Mahallesi'ndeki Mir Kalesi ve Meydan Medresesi ile Biçer Mahallesi'nde bulunan tarihi Melik Esat Camisi ve Zeynel Bey Medresesinde incelemelerde bulundu.

Daha sonra Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursları ziyaret eden Yavuz, Atatürk Kültür Merkezi'nde Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunca düzenlenen programa katıldı.

Yavuz'a ziyaretlerinde, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

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