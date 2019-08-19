Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, Erciş'teki kazada yaşamını yitirdi

19.08.2019 17:49

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun (62), Van'ın Erciş ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948'nci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Muş'un Malazgirt ilçesindeki incelemelerinin ardından Bitlis'in Ahlat ilçesine geçen Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Dursun, ardından önce Bitlis'in Adilcevaz ilçesini ziyaret etti, ardından da Van'ın Erciş ilçesine gitmek üzere yola çıktı. Bakan Yardımcısı Dursun ve beraberindeki 3 kişinin bulunduğu 27 AAL 348 plakalı otomobil, yol kenarındaki mıcırlar nedeniyle kontrolden çıkarak, savruldu. Yol kenarındaki yamaca çarpıp, hurdaya dönen otomobildeki Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Dursun ile yanında bulunan 3 kişi yaralandı. 4 yaralı, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 yıldır görevini yürüten Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun ve yanında bulunan 3 kişinin hemen Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıklarını, destek amaçlı Van'dan Beyin Cerrahi Uzmanı başta olmak üzere çeşitli branşlarda bazı doktorları Erciş Devlet Hastanesi'ne yönlendirdiklerini söyledi.

Diğer 3 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.



Kaynak: DHA