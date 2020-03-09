Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Vali Aksoy'u ziyaret etti
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Ahmet Misbah Demircan, Hüseyin Aksoy, Güncel

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Vali Aksoy'u ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

09.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:42
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Vali Aksoy'u ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Aksoy tarafından karşılanan Demircan, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Valilik makamına geçen Demircan, burada Vali Aksoy'la bir süre sohbet etti.


Aksoy, yaptığı konuşmada, Demircan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

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