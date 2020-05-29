Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Taksim Camisi'nde incelemelerde bulundu Açıklaması
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Taksim Camisi'nde incelemelerde bulundu Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, yapımı devam eden Taksim Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Taksim Camisi'nde incelemelerde bulundu Açıklaması
29.05.2020 17:39 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:34

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, yapımı devam eden Taksim Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Demircan, caminin yapımına 2 yılı aşkın bir süredir devam edildiğini ve büyük bir ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Zahmetli ama güzel bir cami projesi hazırlandığına dikkati çeken Demircan, şunları söyledi:

"Bugün geldiğimiz noktada bodrum katları, otoparkları, İslami sanat merkezi ve caminin kendi silueti dış cephesiyle birlikte yüzde 90'ı bitmiş durumda. Sadece içerideki süslemeleri ve ince işçiliğine sıra geldi. Son 3 aylık süreçte biraz ara dönem oluştu ama şimdi yeniden hızlanıp finale gelmenin gayreti içerisinde olacak yüklenici firmamız."

Demircan, caminin siluet açısından Beyoğlu ve İstanbul'a çok büyük bir değer kattığını belirterek, "Bu kozmopolit kültür içerisinde Taksim Camimizin gerek AKM, gerek Beyoğlu'nun bu yapısı içerisinde özgünlüğü ve uyumuyla büyük bir eksikliği kapattığını söyleyebiliriz. İnşallah en kısa zamanda içinde namaz kılacağımız günleri bekliyoruz." diye konuştu.

"Bu eserlerde en çok aranan şey taş ve derz işçiliği"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy da 2017 yılı şubat ayında temeli atılan caminin önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

Caminin yıl sonuna kadar bitirmeyi planladıklarını bildiren Ersoy, teknik olarak hızlı gitse de salgın nedeniyle inşaat çalışmalarının yavaşladığını dile getirdi.

Ersoy, restorasyon ve cami inşaatlarında kaliteli teknik eleman ve usta bulmanın zorluğuna da değinerek, "Mimarıyla mühendisiyle bir bütün... Aynı şekilde İstanbul'daki diğer tarihi camilerde de yaşıyoruz. Beyazıt Camisi'ni yeni bitirdik, 23 Nisan'da ibadete açacaktık, bugün ibadete açılmış oldu. Ayrıca Mahmutpaşa'yı, Sultanahmet Camisi'ni, Rüstempaşa'yı yapıyoruz. Bu eserlerde en çok aranan şey taş ve derz işçiliği." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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