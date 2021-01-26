Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Şırnak Belediyesini ziyaret etti Açıklaması
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Şırnak Belediyesini ziyaret etti Açıklaması

26.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:33
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Şırnak Belediyesini ziyaret etti Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Şırnak yeniden ihya olmuş. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin yaptığı inanılmaz gayretler çok çarpıcı." dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Şırnak yeniden ihya olmuş. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin yaptığı inanılmaz gayretler çok çarpıcı." dedi.

Bakan Yardımcısı Demircan, Vali Ali Hamza Pehlivan ve Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan ile Şırnak Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile görüştü.

Demircan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, dünden itibaren kentte ve Cizre ilçesinde çeşitli tarihi ve kültür değeri olan yapıları inceleme şansı elde ettiğini, Şırnak'ta huzur iklimi tesisi ile çok güzel bir şehir ortaya çıktığını söyledi.

Bakanlığın yürüttüğü çalışmaları yerinde görmek ve yıl içerisinde yapılacak işleri önlerine koyup iyi bir yol haritası çıkarmak için Şırnak'ta bulunduklarını bildiren Demircan, şöyle devam etti:

"Şırnak yeniden ihya olmuş. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin yaptığı inanılmaz gayretler çok çarpıcı. Tüm vatandaşlarımızın yolu düştüğünde mutlaka yeni kurulan bu güzel şehrimizi görmelerini, Hazreti Nuh'un gemisinin hikayelerinin olduğu Cudi Dağı'nın bulunduğu mekanı görmelerini tavsiye ediyorum. Buradan geleceğe dair güzel projeler çıkacağına inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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