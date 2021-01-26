Son dakika haberleri | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Midyat'ta
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Son dakika haberleri | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Midyat'ta

26.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:11

Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Mardin'in Midyat ilçesinde Mor Gabriel Manastırını ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Mardin'in Midyat ilçesinde Mor Gabriel Manastırını ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Demircan, Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, Belediye Başkan Yardımcıları Abdurrahim Çelik ve Masum Cengiz, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ve AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ile Mor Gabriel Manastırını gezdi.

Manastır hakkında Mor Gabriel Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün'den bilgi alan Demircan, daha sonra Dargeçit ilçesine geçti.

Son dakika haberleri | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Midyat'ta
Son dakika haberleri | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Midyat'ta
Son dakika haberleri | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Midyat'ta
Son dakika haberleri | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Midyat'ta

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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