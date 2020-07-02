Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Konya'da incelemelerde bulundu
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Konya'da incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Hüyük ilçesinde inceleme ve temaslarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Konya'da incelemelerde bulundu
02.07.2020 16:35 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:38

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Hüyük ilçesinde inceleme ve temaslarda bulundu.

Hüyük'te sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu Çavuş Mahallesindeki Sonsuz Şükran Köyü'nü ziyaret eden Demircan, burada kalan sanatçılarla sohbet etti.

Demircan, daha sonra Hüyük ilçe merkezindeki Akdağ Kültür Parkı'nı gezdi, ilçe pazar yerinde yürütülmesi planlanan cephe iyileştirme projesini yerinde inceledi.

Çavuş ve Tolca mahallelerindeki tarihi camileri de ziyaret ederek, yürütülecek restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Demircan, ardından Beyşehir Gölü sahilini gezdi.

Demircan, ilçe merkezindeki kütüphaneyi ziyaret etti, bir kahvehanede oturarak vatandaşlarla sohbet etti.

Çilek bahçelerini gezen vatandaşlarla bir araya gelen Demircan, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i de makamında ziyaret etti.

Demircan, burada yaptığı açıklamada, AK Parti'de bugüne kadar hep hizmet ve eser siyaseti yapıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız eserleriyle, hizmetleriyle var. Yoksa sadece sözle bu işleri yürütmek mümkün değil. Türkiye'nin dört bir tarafında bakıyorsunuz hükümet neler yapmış neler. İşte onların sayesinde bu pandemi sürecini hastanelerle, yollarla, her şeyiyle atlatabildik." dedi.

Demircan, 18 yılda Türkiye'nin çok farklı noktalara geldiğini vurgulayarak, daha yapılacak çok iş olduğunu söyledi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de yeni kalkınmaya çalışan bir ilçe olduklarını ifade ederek, yürüttükleri çalışmalarda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın her zaman kendilerine destek olduğunu anlattı.

Ziyarette Başkan Çiğdem, Bakan Yardımcısı Demircan'a el yapımı çini bir vazo hediye etti.

Bakan Yardımcısı Demircan'a ziyaretinde, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Vakıflar Konya Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar, AK Parti İlçe Başkanı Muammer Karaaslan da eşlik etti.

Kaynak: AA

Manşet

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