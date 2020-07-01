Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Konya'da incelemelerde bulundu
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Konya'da incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Konya'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Konya'da incelemelerde bulundu
01.07.2020 16:41 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:16

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Konya'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere Konya'ya gelen Demircan, Valiliği ziyaret etti. Vali Vahdettin Özkan'dan kentle ilgili bilgi alan Demircan, daha sonra İl Gar Kütüphanesi ve Halk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu. Ardından Mevlana Müzesi'ne gelen Demircan, Kubbe-i Hadra'daki (Yeşil Türbe) restorasyona ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar'dan bilgi aldı.

Demircan, Mevlana Meydanı'nda yaptığı açıklamada, Konya'nın ülke kültürünün en önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Programı kapsamında Hazreti Mevlana'yı ziyaret ettiğini anımsatan Demircan, şöyle konuştu:

"Kültür hayatımızın bütün unsurları, canlı ve diri örnekleri Konya'mızda var. Burada yürüyen işleri yakından görmek üzere geldik. Çalışmalarımız verimli şekilde devam ediyor. Kısa vadede pandemi sürecinin yeni normallerine uygun, toplumla kültür hayatını bir araya getirebilecek arayışlarımız söz konusu. Bugünden söylemek erken olur, kısa vadede kültür, sanat, geleneksel kültür, kitap ve etkinlikleri toplumla buluşturacak bazı güzel düşünceler geliştirdik. 'Onları yapabilir miyiz' diye bir gayret içindeyiz. İnşallah ' yerel aktörler ile Bakanlığımızla daha yeni ve iyi dikkat çekici neler yapılabilir onu değerlendiriyoruz."

Demircan, Vakıflar Bölge Müdürlüğünü ziyaretinin daha sonra Alaaddin Tepesini gezdi.

Kaynak: AA

Manşet

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