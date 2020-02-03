Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan'dan "Galataport" açıklaması Açıklaması

03.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:20

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Karadeniz'e kıyısı olan bütün ülkelerin Galataport'un hayata geçmesini beklediğini söyleyerek, "Başlangıç noktası İstanbul olduğu için bütün Karadeniz'de bir hareketlenme bekliyor." dedi.

Samsun Valisi Osman Kaymak'ı makamında ziyaret eden Demircan, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Vali Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile yapımı devam eden müze inşaatını gezen Demircan, Saathane Meydanı'nda restorasyonu süren Taşhan ile bedestende incelemede bulundu.

Demircan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün devam eden işlerini yerinde incelemek için Samsun'a geldiklerini söyledi.

Samsun'un turizmine katkı yapacak projeleri yerinde gördüğünü anlatan Demircan, "Müze, yapıldığında bütün Karadeniz'in ilgisini çekecek. Karadeniz'deki en iddialı müze olacak. Şehrin kalbinde de büyükşehir belediye başkanımızın güzel projeleri var. Şehrin turizmine katkı verecek iyi hazırlıklar var. Samsun ile İstanbul arasında kozmopolit bir benzerlik var." diye konuştu.

İstanbul Galataport'un hızlı bir şekilde bu yıl ilk müşterilerini ağırlayacağını dile getiren Demircan, "Karadeniz'e kıyısı olan bütün ülkeler Galataport'un hayata geçmesini bekliyor. Başlangıç noktası İstanbul olduğu için bütün Karadeniz'de bir hareketlenme bekliyor. Samsun iddiasını ortaya koyarsa kruvaziyer turizmden, müze ve tarihi mekanlar üzerinden değerlendirme imkanı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamanın ardından Demircan, halk kütüphanesi inşaatında inceleme yaptı.

Kaynak: AA