: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Çıldır Gölü'nü gezdi

06.02.2020 22:49 | Son Güncelleme: 06.02.2020 22:51

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nü gezdi.

Bazı çalışmalar kapsamında kente gelişinde ilk olarak Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret eden Demircan, ardından Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası, AK Parti Ardahan İl Başkanlığını ve kentin tarihi mekanları gezdi. Esnaf ziyaretinde de bulunan Demircan, esnafın çay ikramını aldı.

AK Parti İl Başkanlığında bir çocuk Demircan'a oyuncağını vererek, Elazığ'daki depremzede çocuklara verilmesini istedi. Demircan, 12 yaşındaki Evren Özer'i davranışından dolayı tebrik etti.

Daha sonra Çıldır İlçesine geçen Demircan, Sosyal Tesisler mevkisinde yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün üstüne çıktı.

Gölün doğal yapısından etkilenen Demircan, ailesini görüntülü arayıp Çıldır Gölü üstünde olduğunu söyledi.

Ardından gazetecilere açıklamada bulunan Demircan, Ardahan'dan olmaktan son derece mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Çıldır Gölü'nün kendisi için harika bir yer olduğunu ifade eden Demircan, şunları kaydetti:

"Burayı görmek bile ayrı bir mutluluk. İlk fırsatta ailemle buraya bir kez daha gelmeyi çok arzu ediyorum. Son derece mutlu oldum burayı görmekten. Bütün vatandaşlarımıza özellikle de İstanbulluları burayı görmelerinin olmazsa olmazı olduğunun altını çizmek istiyorum."

Kentte aynı zaman kültür ve turizm konuların üzerinde çalışma yaptığını anlatan Demircan, Ardahan'da güzel çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'nın kentte güzel çalışmalar yaptığını, kendisinin de buna destek verdiğini aktaran Demircan, "Gayretlerinden dolayı sizlerin huzurunda özellikle sayın valimizi tebrik etmek istiyorum. Lojistik, ticaretin, kültürün, sanatın ve turizmin, kısacası bu şehri anlatacak çok şey var, Türkiye'ye ve dünyaya. Bizde bakanlık olarak elbette Ardahan'ı daha yakından his edeceğiz. Buna bakanlık olarak katkı sunacağız." ifadelerini kullandı.

Demircan, kara yoluyla Rize'ye hareket etti.

Kaynak: AA

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