Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, "Anadolu Sohbetleri" toplantısına katıldı

26.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:48

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, medyanın, soyut ve somut mirasın hem gelecek nesillere hem de farklı coğrafyalara tanıtımına aracılık ettiğini söyledi.

Anadolu Yayıncılar Derneği'nde (AYD) "Anadolu Sohbetleri" başlığıyla düzenlenen programa Demircan'ın yanı sıra bazı medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

Demircan, basın mensuplarının sorusu üzerine, Anadolu'nun çok katmanlı tarihi bir mirasa ev sahipliği yaptığını belirterek, bu kültürün aktarımında haberlerin, dizilerin ve sinema filmlerinin önemli yer tuttuğunu, bu çalışmalar sonucunda toplumun hikaye, destan ve tarihi mekanlarla buluşmasının giderek arttığını vurguladı.

Dijital dünyanın kültür aktarımında giderek önemli rol oynadığına da işaret eden Demircan, "Medya, soyut ve somut mirasın hem nesillerimize hem de farklı coğrafyalara tanıtımına aracılık ediyor." diye konuştu.

Toplumun tarihle buluşmasının hızlandığına dikkati çeken Demircan, "Bir dizi filmin çekildiği yere sonrasında ziyaretçi akını olduğunu görüyoruz. Bir filmde kullanılan objenin süreç içinde moda olduğunu görebiliyoruz. Dizilerdeki kıyafetlerle, sözcüklerle, ritüellerle hayatımızdan çıkarttığımız birçok kültür varlığımızı hatırladığımızı ve bu durumun toplumda büyük bir karşılık bulduğunu görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA