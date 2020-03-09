Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Büyükakın'ı ziyaret etti
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Ahmet Misbah Demircan, Tahir Büyükakın, Kocaeli, Güncel

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Büyükakın'ı ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti.

09.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:16
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Büyükakın'ı ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Demircan, Büyükakın ve ilgililerin de yer aldığı görüşmede Kocaeli'deki turizm destinasyonları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Kocaeli'nin turizm potansiyeli yüksekliğine işaret edilen görüşmede, kentin iç ve dış turizmden aldığı payın arttırılabileceği aktarıldı.

İlgili potansiyelin hayata geçirilmesi planlanan yeni turizm yatırımlarıyla da bu hedefe ulaşılabileceği dile getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükakın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Demircan'a teşekkür ederek, Kocaeli'nin turizmden aldığı payı büyütme noktasında yaptıkları çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: AA

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Manşet

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