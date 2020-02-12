: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu

12.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:55

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Adıyaman'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'i makamında ziyaret eden Demircan, ardından Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile görüştü.

Daha sonra restorasyonu devam eden tarihi Tuz Hanı'nı gezen Demircan'a Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı eşlik etti.

Tuz Hanı'nda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık'tan bilgi alan Demircan, tarihi hanın bir an önce bitirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Demircan, buradan Tarihi Oturakçı Pazarı'na geçerek bölgedeki esnaf ile bir araya geldi, vatandaşlarla sohbet etti.

Musalla Camisi'ni de ziyaret eden Demircan'a Vali Pekmez, Belediye Başkanı Kılınç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci eşlik etti.

Kaynak: AA

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